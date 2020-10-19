Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Fatih Terim 5 ismin üzerini çizdi! İşte o yıldızlar Galatasaray'da sular durulmuyor. Sessiz geçen yaz transfer döneminin ardından ligde de işler yolunda gitmiyor. Terim, yönetimden devre arasında kesin transfer bekliyor. Tecrübeli hoca, takımdan gönderilmesini istediği 5 futbolcunun da ismini yönetime verdi. İşte Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen o yıldızlar... Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:03 Galatasaray'da sular durulmuyor. Sessiz geçen yaz transfer döneminin ardından ligde de işler yolunda gitmiyor. Terim, yönetimden devre arasında kesin transfer bekliyor. Tecrübeli hoca, takımdan gönderilmesini istediği 5 futbolcunun da ismini yönetime verdi. İşte Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen o yıldızlar... GALERİ DEVAM EDİYOR Ligde de istenilen düzeyde bir performans gösteremeyen ve son maçında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda moraller hayli bozuk. Milliyet'in haberine göre; Geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi. Bu nedenle başarılı çalıştırıcı, şimdiden takımın ihtiyaçlarını, istediği özellikli oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri aktardı. Terim devre arasında mutlaka genç ve sonraki satıştan kulübe para kazandıracak stoper, orta saha ve kanat oyuncusu istiyor. Yönetimin de şartlar doğrultusunda Terim'in gönlünü almak adına en doğru transferlerin yapılacağının sözünü verdiği öğrenildi. Öte yandan deneyimli teknik adam teklif gelmesi halinde takımdan gönderilmesine onay verdiği isimleri bu toplantıda açıkladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporuna göre takımdan gönderilmesine izin verilecek olan isimler: