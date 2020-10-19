Fatih Terim 5 ismin üzerini çizdi! İşte o yıldızlar

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sessiz geçen yaz transfer döneminin ardından ligde de işler yolunda gitmiyor. Terim, yönetimden devre arasında kesin transfer bekliyor. Tecrübeli hoca, takımdan gönderilmesini istediği 5 futbolcunun da ismini yönetime verdi. İşte Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen o yıldızlar...