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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor
Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da ortalık fena halde karıştı. Galatasaray'da faulü vermediği gerekçesiyle çok kızan Fatih Terim, "Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu" deyince kırmızı kart gördü. Bunun sonrasında da hızını alamayan tecrübeli çalıştırıcı, "Terbiyesiz, ahlaksız... Git anlat, Fatih hocayı attım diye" sözleriyle Öğretmenoğlu'na sözlü tacize devam etti. Terim'in talimatlara göre alacağı ceza ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:41
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