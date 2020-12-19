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Haberler Galeri Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da ortalık fena halde karıştı. Galatasaray'da faulü vermediği gerekçesiyle çok kızan Fatih Terim, "Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu" deyince kırmızı kart gördü. Bunun sonrasında da hızını alamayan tecrübeli çalıştırıcı, "Terbiyesiz, ahlaksız... Git anlat, Fatih hocayı attım diye" sözleriyle Öğretmenoğlu'na sözlü tacize devam etti. Terim'in talimatlara göre alacağı ceza ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:41
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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında oyundan atılırken, maçın seyircisiz oynanmasından dolayı söylediği tüm sözler statta yankılandı.
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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

"MAÇI KATLETTİN"
69. dakikada yaşanan bir pozisyonda futbolcusuna faul yapıldığını düşünen Terim, Arda'nın da sarı kart görmesi sonrasında, "Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu" diye bağırdı. Bunun sonrasında da Terim'e kırmızı kart geldi. Bunun sonrasında hızını alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

BİR KURAL İHLALİ DAHA
Bunun ardından tribüne çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın son yarım saatini tribünden izlemek zorunda kaldı. Müsabakanın ardından yeniden saha içine dönen tecrübeli teknik adam bu kez "idari tedbire uymama" yönünden bir kez daha ihlalde bulundu.

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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

"HAKARET"TEN CEZA ALMASI BEKLENİYOR
Tüm bunlar dikkate alındığında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sözleri başını oldukça ağrıtacak. Hakem raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Terim'in "Hakaret"ten ceza alması bekleniyor.

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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

7 MAÇ GELEBİLİR
Futbol Disiplin Talimatı'nın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme" fiillerini kapsayan 41. maddeye göre, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir" ifadesi yer alıyor.