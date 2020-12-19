Fatih Karagümrük Galatasaray maçı | Fatih Terim'in başı belada! Ağır ceza geliyor

7 MAÇ GELEBİLİR

Futbol Disiplin Talimatı'nın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme" fiillerini kapsayan 41. maddeye göre, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir" ifadesi yer alıyor.