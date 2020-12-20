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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i
Beşiktaş ve B.B Erzurumspor Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın başarılı hocası Sergen Yalçın'ın B.B Erzurumspor karşısında sahaya çıkartacağı 11 şekillenmeye başladı. İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i.
Giriş Tarihi: 20.12.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 10:23
Beşiktaş, kötü başladığı sezonda performansını yükseltmeyi başardı. Sergen Yalçın ile zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde B.B Erzurumspor'u ağırlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i.
Ersin Destanoğlu
Necip
Welinton