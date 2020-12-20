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Haberler Galeri Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

Beşiktaş ve B.B Erzurumspor Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın başarılı hocası Sergen Yalçın'ın B.B Erzurumspor karşısında sahaya çıkartacağı 11 şekillenmeye başladı. İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 10:23
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Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda performansını yükseltmeyi başardı. Sergen Yalçın ile zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde B.B Erzurumspor'u ağırlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i.

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Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

Ersin Destanoğlu

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Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

Necip

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Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i

Welinton