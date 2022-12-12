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Haberler Galeri Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası'nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor

Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası'nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin, turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğine inandığını söyledi. Ronaldo, Mbappe'yi överek, "Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 23:49
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Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası’nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, İngiliz basınına efsanesi olduğu Dünya Kupası hakkında konuştu.

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Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası’nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor

5 golle turnuvanın krallık yarışında zirvede yer alan Mbappe'yi överek, "Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor. Diğer oyunculardan daha hızlı ve bu avantajını gol veya asiste çevirmeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

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Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası’nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor

Turnuvadaki şampiyonluk adayının Fransa olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki eski yıldız, "Dünya Kupası başlamadan önce de aynı kanıdaydım. Bence Mbappe, bu turnuvanın en iyi oyuncusu seçilecek." diye konuştu.

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Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası’nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor
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Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası’nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor

"NEYMAR GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar'ın milli takımı bırakabileceği yönünde maç sonundaki sözlerini duygu yoğunluğuna bağlayan Ronaldo, "Bence Neymar, maç sonrasında çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Böyle hissetmesi de çok normal. Ancak bu durumdan güçlenerek çıkacağından ve milli takım formasını giymeye devam edeceğinden eminim. Hala genç, 30 yaşında. Sonraki Dünya Kupası'nda da rahatlıkla oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.