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Brezilyalı Ronaldo Dünya Kupası'nın en iyisini açıkladı: Yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyor
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin, turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğine inandığını söyledi. Ronaldo, Mbappe'yi överek, "Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 23:47Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 23:49