HaberlerGaleriYeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...
Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...
Futbol kariyerini bitirdikten sonra memleketi Portekiz'e dönmeyi isteyen yeşil sahaların parlayan yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oturacağı malikanenin proje görüntüleri ortaya çıktı. İşte futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Ronaldo'nun emeklilik 'fakirhanesi'...