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Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...

Futbol kariyerini bitirdikten sonra memleketi Portekiz'e dönmeyi isteyen yeşil sahaların parlayan yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oturacağı malikanenin proje görüntüleri ortaya çıktı. İşte futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Ronaldo'nun emeklilik 'fakirhanesi'...

Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:39
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Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...

Portekizli 37 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo futbol serüvenini sona erdirdikten sonra ailesiyle memleketinde yaşamayı planlıyor.

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Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...

Sevgilisi Georgina Rodriguez ve beş çocuklarıyla yaşayacağı malikanenin proje görüntüleri çıktı.

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Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...

BOND FİLMLERİNDEN İLHAM ALINDI… 22 MİLYON DOLARLIK MALİKANE

Quinta da Marinha bölgesinde yer alacak 22 milyon dolarlık malikane, Bond filmlerinden ilham alıyor.

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Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...

YATAK ODASI BİR EV KADAR

Camdan yüzme havuzu ve su altı geçitleri olan malikanenin sadece ana yatak odası bile 92 metrekare olacak.

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Yeşil sahaları yakıp kavuran Cristiano Ronaldo emekliliğinde bakın nerede yaşayacak? 22 milyon dolarlık malikanenin yatak odası bile...

Bu, normal bir daire büyüklüğüne denk.