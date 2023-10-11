Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

2023/2024 sezonu öncesinde Türkiye'nin Süper Lig'i büyük heyecanla bekliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi ülkenin en köklü ve rekabet dolu kulüpleri, bu sezon için büyük transferler yaparak kadrolarını güçlendirdi. Bu transferlerin tamamlanmasının ardından, ligdeki en yüksek maaş alan futbolcular da belirginleşti. İşte Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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