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Haberler Galeri Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

2023/2024 sezonu öncesinde Türkiye'nin Süper Lig'i büyük heyecanla bekliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi ülkenin en köklü ve rekabet dolu kulüpleri, bu sezon için büyük transferler yaparak kadrolarını güçlendirdi. Bu transferlerin tamamlanmasının ardından, ligdeki en yüksek maaş alan futbolcular da belirginleşti. İşte Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 16:29
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Süper Lig’in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

Türkiye'de futbolun nabzı, 2023/2024 Süper Lig sezonu heyecanıyla atmaya devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi dört büyükler, bu sezona iddialı bir giriş yapmak için büyük hamlelerde bulunarak transfer piyasasına damgalarını vurdular. Yıldız isimlerin yanı sıra genç yetenekleri de kadrolarına katan bu kulüpler, taraftarlarını heyecanlandırdı. Futbolseverler bu sezonun en çok kazanan futbolcularını merak ediyorlar. İşte en yüksek kazan futbolcular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig’in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

NICOLAS PEPE (TRABZONSPOR): 1.75 MİLYON EURO

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Süper Lig’in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

RODRIGO BECAO (FENERBAHÇE): 1.8 MİLYON EURO

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Süper Lig’in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

MILOT RASHICA (BEŞİKTAŞ): 2 MİLYON EURO

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Süper Lig’in en çok kazanan futbolcuları 2023-2024 | Bakın kimler ne kadar, kaç Euro alıyor? Fenerbahçe, Galatasaray, TS, BJK...

RYAN KENT (FENERBAHÇE): 2 MİLYON EURO