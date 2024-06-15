EURO 2024 sonrası Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük bomba

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Okan Buruk'un hazırladığı liste doğrultusunda çalışmaları yürüten sarı-kırmızılı yönetim, EURO 2024'ün açılış maçında forma giyen ve bir gole imza atan yıldız ismi renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte detaylar...