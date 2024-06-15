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EURO 2024 sonrası Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük bomba

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Okan Buruk'un hazırladığı liste doğrultusunda çalışmaları yürüten sarı-kırmızılı yönetim, EURO 2024'ün açılış maçında forma giyen ve bir gole imza atan yıldız ismi renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 11:10 Güncelleme: 15.06.2024 11:15
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EURO 2024 sonrası Galatasaray’a geliyor! Transferde büyük bomba

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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EURO 2024 sonrası Galatasaray’a geliyor! Transferde büyük bomba

Sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesi ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak.

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EURO 2024 sonrası Galatasaray’a geliyor! Transferde büyük bomba

Bu doğrultuda yönetim, gerçekleşecek olan transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlıyor.

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EURO 2024 sonrası Galatasaray’a geliyor! Transferde büyük bomba

Yapılacak olan transferlerin bir an önce kampa katılması hedefleniyor.

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EURO 2024 sonrası Galatasaray’a geliyor! Transferde büyük bomba

Teknik Direktör Okan Buruk'un da en büyük talebi transferlerin en hızlı şekilde gerçekleşmesiydi.