15 Haziran 2024, Cumartesi
EURO 2024 sonrası Galatasaray'a geliyor! Transferde büyük bomba
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Okan Buruk'un hazırladığı liste doğrultusunda çalışmaları yürüten sarı-kırmızılı yönetim, EURO 2024'ün açılış maçında forma giyen ve bir gole imza atan yıldız ismi renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte detaylar...
Giriş: 15.06.2024 11:10 Güncelleme: 15.06.2024 11:15
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