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Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 macerasına Gürcistan karşısında oynayacağı ilk maçla başlıyor. Almanya'da düzenlenen bu prestijli turnuvada, Milli Takımımız sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve muhtemel ilk 11'ler hakkında bilgi arayışında. İşte Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 11:27
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Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubumuzdaki ilk maçımız olan Gürcistan karşılaşması, kritik bir öneme sahip. A Milli Takımımız, bu maçtan galibiyetle ayrılarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Milli Takımımızın gelecekteki performansı için de belirleyici olacak. İşte Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili tüm detaylar...

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Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Maç TRT 1'de Canlı Yayınlanacak

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Dortmund'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?

EURO 2024'te Türkiye'nin kalan maç programı ise şöyle:

⚽22 Haziran Cumartesi: Türkiye - Portekiz (Dortmund)

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Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?

⚽26 Haziran Çarşamba: Çekya - Türkiye (Hamburg)

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Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?

EURO 2024 Grupları:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere