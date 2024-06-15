15 Haziran 2024, Cumartesi
Türkiye-Gürcistan maçı bugün saat kaçta? EURO 2024 MAÇ FİKSTÜRÜ A B C D E F GRUP | Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda yayımlanacak?
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 macerasına Gürcistan karşısında oynayacağı ilk maçla başlıyor. Almanya'da düzenlenen bu prestijli turnuvada, Milli Takımımız sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve muhtemel ilk 11'ler hakkında bilgi arayışında. İşte Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili tüm detaylar...
Giriş: 15.06.2024 11:27
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