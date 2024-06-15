EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubumuzdaki ilk maçımız olan Gürcistan karşılaşması, kritik bir öneme sahip. A Milli Takımımız, bu maçtan galibiyetle ayrılarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Milli Takımımızın gelecekteki performansı için de belirleyici olacak. İşte Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili tüm detaylar...