Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

A Milli Takımımız tarih yazarak grup aşamlarında bitime bir hafta kala Euro 2020'ye katılmaya hak kazandı. 9 maçta 20 puan toplayan A Milliler grupta yalnızca 1 kez yenildi. Fransa'nın ardından grupta 2'nci sırada yer alan A Milli Takımımız, Andorra'yı yener, Arnavutluk ise Fransa'dan puan alırsa grubu lider tamamlayacak. Dün gece oynanan tarihi maçın ardından 82 milyon heyecanla kura çekimini bekliyor. Peki, Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





