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Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

A Milli Takımımız tarih yazarak grup aşamlarında bitime bir hafta kala Euro 2020'ye katılmaya hak kazandı. 9 maçta 20 puan toplayan A Milliler grupta yalnızca 1 kez yenildi. Fransa'nın ardından grupta 2'nci sırada yer alan A Milli Takımımız, Andorra'yı yener, Arnavutluk ise Fransa'dan puan alırsa grubu lider tamamlayacak. Dün gece oynanan tarihi maçın ardından 82 milyon heyecanla kura çekimini bekliyor. Peki, Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:40
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Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

Euro 2020'ye gidiyoruz! A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda son maçlar öncesi 20 puan toplayarak finallere katılmaya hak kazandı. İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak turu cebine koyan A Milli Takımımız büyük sevinç yaşadı. 82 milyonun tek yürek olduğu gecenin ardından Euro 2020 kura çekimi heyecanı başladı. Tarihimizde 5'inci kez katılacağımız turnuvada bazı değişiklikler yapıldı. Peki, Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak? Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

EURO 2020'YE GÖTÜREN MÜDAHALE! (VİDEO)

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Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

1.TORBADAN KATILMA ŞANSIMIZ SÜRÜYOR

Son hafta Andorra'yı mağlup edip, Fransa'nın Arnavutluk'a puan kaybetmesi durumunda A Milli Takımımız şampiyonaya 1. torbadan katılacak. Ancak Fransa'nın rakibini yenmesi halinde 2. torbadan katılacağız. Torba avantajını ele geçirmek milli takımımız için oldukça önemli...

BAŞKAN ERDOĞAN CANLI İZLEDİ (VİDEO)

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Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

EURO 2020 NEREDE OLACAK?

Euro 2020'nin oynanacağı ülkeler de merakediliyor. Avrupa Şampiyonası bu yıl birçok farklı ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ülkeler arasında kardeş ülkemiz Azerbaycan da yer alıyor. İşte Euro 2020'nin durakları...

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Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

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Euro 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası kura çekimi nasıl olacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020'nin açılış maçı İtalya'da yapılacak. 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak açılış maçıyla büyük heyecan başlayacak ve yarı final ile final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak.