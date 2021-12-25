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Haberler Galeri Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Hazırlanan rapora göre Dört Büyükler ve Süper Lig Borçluluğu başlığı altında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mevcut ekonomik durumu ve borçlanmalarıyla ilgili rakamlara yer verildi. Rapora göre Süper Lig'in en borçlu kulübü Fenerbahçe olarak görülürken, en düşük borca sahip takım Trabzonspor oldu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:43
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Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Rapora göre 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 19 Süper Lig kulübünün borcunun 18 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.

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Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Süper Lig'in en borçlu kulübü 5 milyar 400 milyon TL ile Fenerbahçe oldu.

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Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Beşiktaş 4 milyar 150 milyon TL borç ile listede zirveye oynuyor.

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Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Galatasaray 4 milyar TL borç ile ekonomik olarak zor durumda olan ekiplerimiz arasında yer alıyor.

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Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Trabzonspor 1 milyar 790 milyon TL ile ezeli rakipleri arasında borcu en düşük olan ekip olarak dikkat çekiyor.