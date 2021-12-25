Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti

Hazırlanan rapora göre Dört Büyükler ve Süper Lig Borçluluğu başlığı altında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mevcut ekonomik durumu ve borçlanmalarıyla ilgili rakamlara yer verildi. Rapora göre Süper Lig'in en borçlu kulübü Fenerbahçe olarak görülürken, en düşük borca sahip takım Trabzonspor oldu.