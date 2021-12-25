25 Aralık 2021, Cumartesi
Çarpıcı rapor: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu ne kadar? Trabzonspor dikkat çekti
Hazırlanan rapora göre Dört Büyükler ve Süper Lig Borçluluğu başlığı altında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mevcut ekonomik durumu ve borçlanmalarıyla ilgili rakamlara yer verildi. Rapora göre Süper Lig'in en borçlu kulübü Fenerbahçe olarak görülürken, en düşük borca sahip takım Trabzonspor oldu.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:43
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