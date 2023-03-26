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Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı

Bu sezon Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Ligde 60 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, 54 puanlı Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki Süper Lig devi, bir kez daha dünya yıldızı için transfer yarışına girecek. İspanyol basını, taraftarı çılgına çevirecek o ismi duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:06
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Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı
Geçtiğimiz sezon ligde büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yönetimin değişmesiyle birlikte kısa sürede toparlandı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı
Fenerbahçe ise sezona Jorge Jesus ile başlarken ligin ilk haftalarında oldukça formda bir başlangıç yaptı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı
İlerleyen dönemde liderliğini Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, 54 puanla Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı
Süper Lig'in iki devi, bu sezon girdikleri şampiyonluk yarışının yanı sıra son yıllarda transfer dönemlerinin de en çok konuşulan takımları oldu.
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Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutuşan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.