Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı! Yaz transferi döneminin bombası patladı

Bu sezon Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Ligde 60 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, 54 puanlı Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki Süper Lig devi, bir kez daha dünya yıldızı için transfer yarışına girecek. İspanyol basını, taraftarı çılgına çevirecek o ismi duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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