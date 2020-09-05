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Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Ayıptır ve günahtır!
Usta yorumcu Erman Toroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklanan Süper Lig'le ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Maçların açık kanaldan yayınlanmasının rekor bir gelir getireceğini belirten Toroğlu, "Kimse veya birileri üç kuruş para kazanacak diye milyonları öldürmeyelim. Yayıncı kuruluş ne yapıyor? Kulüpleri tehdit ediyor. Bazı paraları ödemedi ve hala indirim istiyor. Ayıptır ve günahtır." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.09.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 10:08
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Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
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Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
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Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
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Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
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Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!