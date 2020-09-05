Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Ayıptır ve günahtır!

Derdimi anlattım. Şunu dersiniz: 'Erman hocam çaresini söylesene.' Hemen söyleyeyim, dekoderi olmayan, açık kanalda yayın yapan bir veya birkaç televizyon ile anlaşıp herkesin evlerde seyretmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bana, 'Ya yayıncı kuruluş para alıyor. Kulüpler de ondan para kazanıyor' diyeceksiniz. Basit bir şey diyeyim, açık kanallara maçları koyun reklam gelirleri koronavirüs nedeniyle tarihin en yüksek gelirlerinden olur. Bir de çok insanı ölümden kurtarırız.