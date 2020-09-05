05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Ayıptır ve günahtır!

Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Ayıptır ve günahtır!

Usta yorumcu Erman Toroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklanan Süper Lig'le ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Maçların açık kanaldan yayınlanmasının rekor bir gelir getireceğini belirten Toroğlu, "Kimse veya birileri üç kuruş para kazanacak diye milyonları öldürmeyelim. Yayıncı kuruluş ne yapıyor? Kulüpleri tehdit ediyor. Bazı paraları ödemedi ve hala indirim istiyor. Ayıptır ve günahtır." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 10:08
  • 1
  • 11
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!

Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarısı corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak Süper Lig'le ilgili dikkat çeken bir öneri sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!

Toroğlu, yayıncı kuruluşla kulüpler arasında yaşanan ödeme krizini gündeme taşırken, ligde maçların açık kanalardan yayınlanmasıyla rekor bir gelir elde edileceğini ifade etti.

İşte Erman Toroğlu'nun dikkat çeken yazısı...

  • 3
  • 11
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!

Mevzu koronavirüs... Gittikçe artıyor. Tabii ki ölümler de. Maçlar yüzde 30 seyircili oynanır dendi. Şimdi ise devre arasına kadar iptal. İşin bu tarafı bana mantıklı geliyor. Peki şimdi öteki tarafı söyleyeyim. Örnek olarak G.Saray-F.Bahçe maçı ligin 3. haftasında olacak. Türkiye nüfusunun 3'te 2'si bu maçı seyredecek.

  • 4
  • 11
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!

KESİNLİKLE ENGELLEYEMEZSİNİZ

Nerede seyredecekler? Yayıncı kuruluşun dekoderi varsa ve yayını almışlarsa evde seyredecekler. Bu çok az bir nüfus. Diğerleri de restoran, kafe ve barlara gidecek. Herkes üst üste olacak. Alkol ve sigara da cabası. Gol olduğunda insan yumağı oluşacak. Bunu nasıl engellersiniz? Kesinlikle engelleyemezsiniz. Polis, kolluk gücü ve zabıta engelleyemez. Ordudan yardım isteseniz, maçın havasına kapılıp gol atıldığında yanındakilere sarılan olacaktır. Yani düşünüyor musunuz virüsün yayılma şansını. Eee...

  • 5
  • 11
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!
Erman Toroğlu'ndan yayıncı kuruluşa sert tepki: Tehdit ve ayıp!

Derdimi anlattım. Şunu dersiniz: 'Erman hocam çaresini söylesene.' Hemen söyleyeyim, dekoderi olmayan, açık kanalda yayın yapan bir veya birkaç televizyon ile anlaşıp herkesin evlerde seyretmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bana, 'Ya yayıncı kuruluş para alıyor. Kulüpler de ondan para kazanıyor' diyeceksiniz. Basit bir şey diyeyim, açık kanallara maçları koyun reklam gelirleri koronavirüs nedeniyle tarihin en yüksek gelirlerinden olur. Bir de çok insanı ölümden kurtarırız.