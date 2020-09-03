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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

Transferde hayal kırıklığı gibi bir dönem geçiren Galatasaray'da, Fernando Muslera gelişmesi yaşanıyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için birçok oyuncusuyla yolları ayırmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, şimdilik bir sonuç alamadı. Liglerin kısa bir süre sonra başlayacak olması nedeniyle G.Saray, flaş bir adım atarak alarak Muslera'nın sözleşmesini dondurma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 10:40
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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

Yabancı kontenjanında yer açmak için birçok oyuncusunu göndermeye çalışan ancak bir sonuç alamayan Galatasaray, yeni bir formül buldu. Yönetim, sağ ayak fibula kemiğindeki kırık sebebiyle ilk yarıyı kapatan Fernando Muslera'nın sözleşmesini yarım dönemliğine dondurmayı planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

Transferde yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da takımın yabancı kontenjanında yenilere yer açmaya çalışıyor.

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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

Bu doğrultuda satış listesine konan oyunculardan geri dönüş alamayan Sarı- Kırmızılılar, yeni bir formül arayışına girdi. Mevcut kadrosunda; Fernando Muslera, Marcao, Christian Luyindama, Ryan Donk, Valentine Ozornwafor, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Falcao ve Mbaye Diagne olmak üzere 13 yabancı bulunduran Aslan, kararını verdi.

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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

En az 2 transfer yapmayı isteyen yönetimin, 14 Haziran'da Çaykur Rizespor'la oynanan maçta sağ ayak fibula kemiğinde kırık oluşan ve sezonun ilk yarısını kapatan Fernando Muslera'nın sözleşmesini dondurmayı planladığı bildirildi.

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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Fanatik'in haberine göre; Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini yarım dönem için askıya alıp maaşını ödemeyi devam etmeyi düşünen Galatasaraylı idarecilerin, sezonun ikinci yarısında Muslera'yı tekrar listeye ekleyeceği belirtildi. Galatasaray, daha önce birçok futbolcusu için de sözleşme dondurma yoluna gitmişti.

Cim-Bom'da; Martin Linnes, Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo gibi isimlerin de bir süreliğine sözleşmeleri dondurulmuş ve yeni transferler için kontenjan açılmıştı.