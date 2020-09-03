Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Fanatik'in haberine göre; Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini yarım dönem için askıya alıp maaşını ödemeyi devam etmeyi düşünen Galatasaraylı idarecilerin, sezonun ikinci yarısında Muslera'yı tekrar listeye ekleyeceği belirtildi. Galatasaray, daha önce birçok futbolcusu için de sözleşme dondurma yoluna gitmişti.

Cim-Bom'da; Martin Linnes, Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo gibi isimlerin de bir süreliğine sözleşmeleri dondurulmuş ve yeni transferler için kontenjan açılmıştı.