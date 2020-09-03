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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi! Sözleşmesi...
Transferde hayal kırıklığı gibi bir dönem geçiren Galatasaray'da, Fernando Muslera gelişmesi yaşanıyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için birçok oyuncusuyla yolları ayırmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, şimdilik bir sonuç alamadı. Liglerin kısa bir süre sonra başlayacak olması nedeniyle G.Saray, flaş bir adım atarak alarak Muslera'nın sözleşmesini dondurma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 10:40
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