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Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı'nı kabul etti. İşte görüşmeye ilişkin birbirinden renkli kareler...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 20:04
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Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U-19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler

Kabulde oyuncuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile teknik heyet yer aldı.

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Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler

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Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler
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Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler