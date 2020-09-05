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05 Eylül 2020, Cumartesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler
Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı'nı kabul etti. İşte görüşmeye ilişkin birbirinden renkli kareler...
Giriş Tarihi: 05.09.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 20:04