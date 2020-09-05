Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti! Renkli kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U-19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.