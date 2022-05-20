Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Yeni TFF başkanını maymuna çevirirler

Usta yorumcu Sabah Gazetesi'nde "Hokkabaz olur" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, "Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün. Çünküüü… Sağa sola çiçekler atan ve hiç konuşmadan eylem yaparak öyle işler çevirenler var ki... Bu tehlike yıllardır Türk futbolunun içinde kendini öne atmadan geziyor. Bakınız yalnız Merkez Hakem Kurulu değil… Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve genel sekreter eğer belli bir disipline alınmaz ise altını çizerek söylüyorum gelen Federasyon Başkanını maymuna çevirip gönderirler. " ifadelerini kullandı.