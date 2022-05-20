Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! Yeni TFF başkanını maymuna çevirirler
Erman Toroğlu yine Türk futbolunu derinden sarsacak ifadelere imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu sezon yaşanan hakem krizleri ve istifaların yarattığı kriz devam ederken usta yorumcu Erman Toroğlu, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine ilişkin çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 20.05.2022
10:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
10:33
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu sezon yaşanan hakem krizleri ve istifaların yarattığı kriz devam ederken usta yorumcu Erman Toroğlu, Haziran'da yapılacak olan TFF'deki başkanlık seçimine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta yorumcu Sabah Gazetesi'nde "Hokkabaz olur" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, "Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün. Çünküüü… Sağa sola çiçekler atan ve hiç konuşmadan eylem yaparak öyle işler çevirenler var ki... Bu tehlike yıllardır Türk futbolunun içinde kendini öne atmadan geziyor. Bakınız yalnız Merkez Hakem Kurulu değil… Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve genel sekreter eğer belli bir disipline alınmaz ise altını çizerek söylüyorum gelen Federasyon Başkanını maymuna çevirip gönderirler. " ifadelerini kullandı.
Toroğlu'nun yazısı şu şekilde:
"HOKKABAZ YAPAR GÖNDERİRLER"
"16-17 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi var. Şu anda kimin olacağı belli değil. Kim gelirse gelsin eğer bazı şeyleri temelden halledemezse geleni hokkabaz yapar gönderirler.
Şuna inanın Türkiye'deki futbol alemi, politika alemine yüz basar. Futboldaki arı kovanı ve cambazlık Türkiye'de siyasette yoktur.
"ŞAMPİYON OLAN ÇEBİ BİLE BUNLARI SÖYLÜYORSA..."
Bakınız Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemler için çok önemli şeyler söyledi. Söyledikleri başından sonuna kadar doğruydu. Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu için söyledikleri dahil hepsi doğruydu. Şimdi bazıları diyebilir ki, 'Ya Çebi sen bu hakem aleminde şampiyon oldun, konuşuyorsun.' İşte burası çok önemli. Bu hakem aleminde şampiyon olduğunda bile Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün. Çünküüü….