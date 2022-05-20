Anthony Nwakaeme'den transfer sözleri! Geleceği hakkında konuştu | Karadeniz'in Ronaldinho'su gidecek mi kalacak mı?
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında konuşan yıldız futbolcu bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 20.05.2022
11:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
11:30
Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlıyor. Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen ve bu sezon ise Karadeniz ekibinde attığı 12 golle en parlak dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, şampiyonluk sürecini ve takımdaki geleceği hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"ASLA TESADÜF ESERİ GELEN BİR ŞAMPİYONLUK DEĞİL ÇÜNKÜ BUNUN UĞRUNA ÇOK SAVAŞTIK" Şampiyonluğu hak ettiklerini aktararak sözlerine başlayan Nwakaeme, "Bu şehir, bu insanlar ve taraftar grupları futbolun direkt içinde, Trabzonspor'u içlerinde hisseden insanlar. Trabzonspor'u ne kadar sevdiklerini ve Trabzonspor'un ne kadar kazanmasını istediklerini biliyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda dahi kazanabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Biz de bu sene şampiyon olarak bu mutluluğu onlara vermiş olduk. Şampiyonluk asla tesadüf eseri gelen bir şampiyonluk değil çünkü bunun uğruna çok savaştık. Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik" ifadelerini kullandı.
"KONYASPOR MAÇI KIRILMA MAÇIMIZDI" "Aslında her kazandığınız maçtan sonra, 'Bu iş bitti demek, şampiyon olduk demek' çok kolay değildir" diyen Nwakaeme, "Böyle bir maç söylememi isterseniz içerde oynadığımız Konyaspor maçı. O maça çıkarken biz ilk sıradaydık ve Konyaspor ikinci durumdaydı. Bizle beraber kupa mücadelesi veren ekipti. O maçı kazandıktan sonra ben gerçekten şampiyon olabileceğimizi inanmıştım. Çünkü bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaydı" şeklinde konuştu.
"2018'DEKİ NWAKAEME İLE 2022'DEKİ NWAKAEME ARASINDA ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR" 2018 yılında Trabzonspor'a gelen Nwakaeme ile şimdiki arasında çok büyük bir fark olduğunu da belirten tecrübeli oyuncu, "Çok şey gördüm, çok şey öğrendim, çok şeyi de tecrübe edinme fırsatım oldu. 2018 yılındaki benle şu an yanınızda duran 2022'de benle büyük bir fark var. Burada çok şey öğrendim" diye konuştu.
"FUTBOL İÇİN DOĞMUŞ BİRİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM" İşine odaklı bir insan olduğunu dile getiren Nwakaeme, "Sezon devam ederken çok düz yaşamaya çalışıyorum. Çünkü genelde evden antrenmanlara, antrenmanlardan sonrada eve gitmeyi tercih ediyorum. Bu iş için doğduğumu düşünüyorum ve bu işi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Trabzon bir futbol şehri ve eğer Trabzon'daysanız biliyorsun ki futbol oynamak için buradasınız. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada olduğum dönemlerde işime zarar getirecek davranışlar içine girerek yedek kulübesinde beklemek veya takıma yardımcı olamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için özel hayatımda çok bir şey yapmıyorum aslında. Markete gidip alışveriş yaptıktan sonra da antrenmanlar bittikten sonra da evinde dinlenmeye giden biriyim. Özel hayatımda çok fazla bir şey yok aslında" cümlelerine yer verdi.