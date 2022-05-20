Anthony Nwakaeme’den transfer sözleri! Geleceği hakkında konuştu | Karadeniz’in Ronaldinho’su gidecek mi kalacak mı?

"FUTBOL İÇİN DOĞMUŞ BİRİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

İşine odaklı bir insan olduğunu dile getiren Nwakaeme, "Sezon devam ederken çok düz yaşamaya çalışıyorum. Çünkü genelde evden antrenmanlara, antrenmanlardan sonrada eve gitmeyi tercih ediyorum. Bu iş için doğduğumu düşünüyorum ve bu işi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Trabzon bir futbol şehri ve eğer Trabzon'daysanız biliyorsun ki futbol oynamak için buradasınız. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada olduğum dönemlerde işime zarar getirecek davranışlar içine girerek yedek kulübesinde beklemek veya takıma yardımcı olamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için özel hayatımda çok bir şey yapmıyorum aslında. Markete gidip alışveriş yaptıktan sonra da antrenmanlar bittikten sonra da evinde dinlenmeye giden biriyim. Özel hayatımda çok fazla bir şey yok aslında" cümlelerine yer verdi.



