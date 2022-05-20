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Cenk Tosun'dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun konuştu. Tosun transfer itirafında bulunarak Türkiye'den tekliflerin olduğunu dile getirdi ve "En az 15 gol atarım" itirafında bulundu. Ayrıca Tosun, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için bomba bir transfer itirafında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:01
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Cenk Tosun’dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

Kariyierini Everton'da sürdüren milli futbolcumuz Cenk Tosun, SABAH Spor yazarı Fatih Doğan'ın sorularını yanıtladı. Tosun, çok çarpıcı açıklamalar yaparak Süper Lig'den teklif aldığını itiraf etti. Ayrıca Arda Güler ve Everton hakkında da bomba bir itirafta bulundu. İşte Cenk Tosun'dan özel itiraflar...

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Cenk Tosun’dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

EVERTON MACERASI SONA ERİYOR

Babası Şenol Tosun'un bir Beşiktaş kampına idman izlemek için getirdiğinde 14 yaşında tanıdığımız Cenk Tosun şimdi 30 yaşında… 4.5 yıllık Everton süreci 1 hafta sonra bitiyor ve kendisine yeni bir yol çizmeye hazırlanıyor. Bütün başarı süreçlerini yakından takip ettiğimiz yıldız futbolcu ile Manchester'da buluştuk. Birlikte yemek yiyip uzun uzun sohbet ettik.

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Cenk Tosun’dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

Genelde röportaj vermeyi pek sevmez. Yanlış anlaşılmaktan hep çekinmiştir. Bu yüzden yine hatırlatmalarını yaptığını, benim de bu hassasiyetle ve yalın bir şekilde sohbetimizi aktardığımızı bilmenizi isterim. İşte Cenk Tosun'un bize anlattıkları:

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Cenk Tosun’dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

SAKATLIKLARI GERİDE BIRAKTIM OYNAMAYA TAMAMEN HAZIRIM

"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum, 2 haftadır takımla çalışıyorum. %100 idmanlara hazırım.

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Cenk Tosun’dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

"TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK YERDEN TEKLİFLER VAR"

Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan bir futbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya, Amerika ve Dubai'den teklifler var.