Cenk Tosun’dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia

Genelde röportaj vermeyi pek sevmez. Yanlış anlaşılmaktan hep çekinmiştir. Bu yüzden yine hatırlatmalarını yaptığını, benim de bu hassasiyetle ve yalın bir şekilde sohbetimizi aktardığımızı bilmenizi isterim. İşte Cenk Tosun'un bize anlattıkları: