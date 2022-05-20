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Cenk Tosun'dan transfer itirafı! Arda Güler için bomba iddia
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun konuştu. Tosun transfer itirafında bulunarak Türkiye'den tekliflerin olduğunu dile getirdi ve "En az 15 gol atarım" itirafında bulundu. Ayrıca Tosun, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için bomba bir transfer itirafında bulundu.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:01Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:01