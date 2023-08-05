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Haberler Galeri Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da kadro planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip geçen yıl transfer edilen Fredrik Midtsjö ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Süper Lig'in eski şampiyonlarından Başakşehir'in Norveçli oyuncu için istekli olduğu ve teklif yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:30
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Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

Geçen sezon 3.5 milyon euroya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi.

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Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

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Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.