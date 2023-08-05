Galatasaray Midtsjö ile yolları ayırıyor! Şampiyon takımdan transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da kadro planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip geçen yıl transfer edilen Fredrik Midtsjö ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Süper Lig'in eski şampiyonlarından Başakşehir'in Norveçli oyuncu için istekli olduğu ve teklif yaptığı öğrenildi.