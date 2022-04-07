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Haberler Galeri Erce Kardeşler'den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

Erce Kardeşler'den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

Trabzonspor'un 2. kalecisi Erce Kardeşler Trabzonspor Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Röportajında şampiyonluk mesajı veren Erce Kardeşler, "1 hafta 10 gün kutlanır bence. Bütün Trabzonsporlular şehre akın eder, şehir dolup taşar. Şampiyonluk kutlamalarının statta olacağını da düşünmüyorum, çünkü stat bize yetmeyecek." dedi. Kaptan Uğurcan Çakır'a da övgüler yağdıran Kardeşler, "Bu sadece buz dağının görünen kısmı. Neredeyse her gün çıplak gözle izliyorum. O daha da iyi " şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:41
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Erce Kardeşler’den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

Trabzonspor'un file bekçisi Erce Kardeşler, "Bir an önce maçları oynayıp, kazanıp kupamızı almak istiyoruz. Bütün Trabzonsporlular şehre akın eder, şehir dolup taşar. Şampiyonluk kutlamalarının statta olacağını da düşünmüyorum, çünkü stat bize yetmeyecek" dedi.

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Erce Kardeşler’den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

Trabzonspor'un 2019 yılında Altınordu'dan kadrosuna kattığı ikinci kaleci Erce Kardeşler, kulübün sosyal medya kanalında yayınlanan röportajında, futbola başlama hikayesini, kariyer planlarını, şampiyonluk yolunda geçmişte edindikleri tecrübeleri ve şampiyonluk hayalini anlattı.

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Erce Kardeşler’den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

"KAZANAMADIĞIMIZ ZAMAN İNSAN İÇİNE ÇIKMAYA UTANIYORUM"

Trabzonspor'a transfer oluşunu ve kentin bordo mavili takıma olan sevgisini anlatan kaleci Erce Kardeşler, "Bursaspor'da başlamış, Altınordu'da 6 yıl geçirmiştim. Buraya geldiğimde genelde insanlar 'Karadeniz insanı sinirli, agresiftir' deniliyordu ama geldiğimde çok iyi karşılandım. Trabzon şehri benim için gayet güzel. İnsanların bize karşı bu kadar sıcak olması güzel. Gitsem bir gece birisine 'yemeğe geldim' desem, beni alır en güzel şekilde doyururlar. Bunlar özellikle bu devirde çok özel şeyler. Bunun da bir karşılığı oluyor. Onların da bizden istediği çok iyi şekilde mücadele edip kazanmamız. Trabzonspor 4 büyük kulüplerden birisi. Altınordu çok mütevazi, yükseklerde gözü olmayan bir takımdır. Büyük takım denilen şey buradan geliyor. Biz sadece sahaya çıkıyoruz geri kalan herşey önünüze seriliyor. Büyük takımda olmanın ve şehrin bir baskısı var. Yenildiğimiz veya kazanamadığımız zaman dışarı çıktığımda insan içine çıkmaya utanıyorum. İnsanların size karşı bakışı çok özel ve güzel. Burada olma çok güzel ama zorlukları da var. Bu zorlukların sonu her zaman güzelliğe çıkıyor" dedi.

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Erce Kardeşler’den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

"BAZEN EVE GİDESİM BİLE GELMİYOR"

Çocukluğundan beri futbol oynadığını ve sevdiği işi yaptığını söyleyen kaleci Erce, "Hem sevdiğim işi yapıyorum, burada da böyle güzel ve neşeli bir ortam var. Çok iyi dostluğumuz var. Burada vakit geçirmekten gerçekten keyif alıyorum. Eşim duymasın ama bazen buradan eve gidesim gelmiyor. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz, aktivite yapıyoruz. Benim için çok keyifli geçiyor" diye konuştu.

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Erce Kardeşler’den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

"KALEYE BİR GEÇTİM, BİR DAHA ÇIKMADIM"

Çocukken babasıyla kamplara gittiğini ve kaleci olması konusunda babasının kendisini yönlendirmediğini anlatan Erce Kardeşler, "Bana kaleci olmam ya da futbolcu olmam konusunda babam asla baskı yapmadı. Süreli onun peşinden giderdim. Bilecik'teki zamanı çok net hatırlıyorum. O zaman 3'üncü ligdeydi. Tesislerinde kalmak, takım arkadaşlarıyla vakit geçirmek o kadar çok hoşuma gidiyordu ki, 'ben de futbol oynamak istiyorum' dedim. Bursaspor'un altyapı okullarından birine yazdırdı beni. İlk gün ısındıktan sonra hoca 'kim nerede oynamak ister' dedi. Herkes bir şey söyledi, 'bana farketmez, nereye koyarsanız oynarım' dedim. Hoca da beni sağ bek oynattı. İlk 2 gün bu şekilde geçti. Ertesi hafta oynarken bir arkadaşı kaleye geçirdiler. Sürekli gol yiyordu. Ben de çok hırslıyımdır, kaybetmeye asla tahammülüm yoktur. Arkadaşıma 'kaleye ben geçeceğim, çık' dedim. Kaleye bir geçtim, şu an buradayım. Kaleye geçtim, bir daha çıkmadım" ifadelerini kullandı.