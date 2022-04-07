Erce Kardeşler’den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi

"KAZANAMADIĞIMIZ ZAMAN İNSAN İÇİNE ÇIKMAYA UTANIYORUM"

Trabzonspor'a transfer oluşunu ve kentin bordo mavili takıma olan sevgisini anlatan kaleci Erce Kardeşler, "Bursaspor'da başlamış, Altınordu'da 6 yıl geçirmiştim. Buraya geldiğimde genelde insanlar 'Karadeniz insanı sinirli, agresiftir' deniliyordu ama geldiğimde çok iyi karşılandım. Trabzon şehri benim için gayet güzel. İnsanların bize karşı bu kadar sıcak olması güzel. Gitsem bir gece birisine 'yemeğe geldim' desem, beni alır en güzel şekilde doyururlar. Bunlar özellikle bu devirde çok özel şeyler. Bunun da bir karşılığı oluyor. Onların da bizden istediği çok iyi şekilde mücadele edip kazanmamız. Trabzonspor 4 büyük kulüplerden birisi. Altınordu çok mütevazi, yükseklerde gözü olmayan bir takımdır. Büyük takım denilen şey buradan geliyor. Biz sadece sahaya çıkıyoruz geri kalan herşey önünüze seriliyor. Büyük takımda olmanın ve şehrin bir baskısı var. Yenildiğimiz veya kazanamadığımız zaman dışarı çıktığımda insan içine çıkmaya utanıyorum. İnsanların size karşı bakışı çok özel ve güzel. Burada olma çok güzel ama zorlukları da var. Bu zorlukların sonu her zaman güzelliğe çıkıyor" dedi.