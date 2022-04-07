07 Nisan 2022, Perşembe
Erce Kardeşler'den şampiyonluk açıklaması: Stadyum yetmeyecek | Uğurcan göründüğünden daha iyi
Trabzonspor'un 2. kalecisi Erce Kardeşler Trabzonspor Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Röportajında şampiyonluk mesajı veren Erce Kardeşler, "1 hafta 10 gün kutlanır bence. Bütün Trabzonsporlular şehre akın eder, şehir dolup taşar. Şampiyonluk kutlamalarının statta olacağını da düşünmüyorum, çünkü stat bize yetmeyecek." dedi. Kaptan Uğurcan Çakır'a da övgüler yağdıran Kardeşler, "Bu sadece buz dağının görünen kısmı. Neredeyse her gün çıplak gözle izliyorum. O daha da iyi " şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:41
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