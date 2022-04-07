Cüneyt Çakır’a güzel haber! Dünya Kupası’nın yolu açıldı

COLLINA, ÇAKIR'I ARAYIP GELİŞMELERİ SORDU

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK'nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.