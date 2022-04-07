Cüneyt Çakır'a güzel haber! Dünya Kupası'nın yolu açıldı
Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta içinde elit isimlerin de bulunduğu 13 hakemi liste dışı bırakması çok konuşuldu. Listede bulunan Cüneyt Çakır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 13 hakemin Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edilmiş ve Tahkim, MHK'nin kararını geri çevirmesi sonrası Çakır için Dünya Kupası umudu doğdu.
Giriş Tarihi: 07.04.2022
09:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
09:19
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.
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COLLINA, ÇAKIR'I ARAYIP GELİŞMELERİ SORDU
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK'nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.
TAHKİM KURULU, MHK'NİN KARARINI GERİ ÇEVİRDİ
Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.
KATAR YOLU AÇILDI
Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararı ile 8 mart'ta klasman dışı bırakılan, ancak Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunarak görevlerine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır'a Katar'da yapılacak dünya kupasında düdük çalma şansı doğdu. Tahkim Kurulu kararının açıklanmasından beş saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu hakem İşleri Müdürlüğüne bir e-mail göndererek FIFA kokartlı hakemimiz Çakır'ı sezon sonuna dek kendi liginde görmek istediklerini ileten İsviçre Futbol Federasyonu'na olumlu yanıt verildiği bildirildi.
TFF'DEN YEŞİL IŞIK
TFF ve MHK arasında yapılan görüşmeler sonunda Çakır, ekibi Tarık Ongun ile Bahattin Duran'ın İsviçre liginde maç yönetmesinde sakınca olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığı ileri sürüldü. Ancak muhataplarına İsviçre'den bir hakem triosunun Süper Lige gelmesine prensip olarak olumlu bakılmadığı iletildi. Karar onaylanır, Çakır ve yardımcıları İsviçre liginin kalan bölümünde yeteri kadar maç yönetir ve UEFA'nın Katar'a göndereceği 11 hakem arasına girebilirse, dünya kupasında art arda üç kez görev alan ilk hakem olacak.