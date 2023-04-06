Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK'da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta 3-2'lik skorla kazanan Başakşehir oldu ve adını yarı finale yazdırdı. G.Saray kupaya veda ederken, maçta verilen tartışmalı pozisyonlar da yine gündem oldu. Spor yazarları, özellikle de hakem hakkında olay sözler kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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