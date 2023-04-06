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Haberler Galeri Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK'da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı

Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK'da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta 3-2'lik skorla kazanan Başakşehir oldu ve adını yarı finale yazdırdı. G.Saray kupaya veda ederken, maçta verilen tartışmalı pozisyonlar da yine gündem oldu. Spor yazarları, özellikle de hakem hakkında olay sözler kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:33
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Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK’da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk etti. Ligde Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray, gol düellosunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Başakşehir'in gollerini Sysz (2) ve Aleksiz atarken, Galatasaray'ın gollerini Kaan Ayhan ve Icardi kaydetti.
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Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK’da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı
Emre Belözoğlu'nun da itirazları sebebiyle kırmızı kart gördüğü gergin maçın hakemi olan Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararları gündem oldu.
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Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK’da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı

"G.SARAY, LALE ORTA'YI İSTİFAYA DAVET ETTİ"

Maçın ardından tepki paylaşımları yapan Sarı-kırmızılı takım, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Maç sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, hakemler hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK’da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı

BÜLENT TİMURLENK: "O DA GÜZEL HİKAYE KARDEŞ!"

Ligde 7 golü topa yüzde 35 sahip olup geçiş hücumlarıyla atmışsın Başakşehir'e… Evinde telafisi olmayan maçta rollerin değişeceğini biliyorsun. Rakibin hızlı adamlarıyla bitiremediği hücumları kendi atağına çevirecek.

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Olaylı Galatasaray Başakşehir maçı! ZTK’da nefes kesen maçta büyük gerginlik: Operasyon yaptı

"DEFANSIN LİDERİNİ YEDEK BIRAKIYORSUN..."

Konya'da Nelsson yokken kaybetmişsin, hafta sonunda maçın yok, yoğun maç trafiğinden gelmiyorsun ama defansının liderini yedek bırakıyorsun. Oyun aleyhine döndüğünde kenardan panik değişiklikler yapıyor ve "Yedekler oynamadı mı üzülüyorum" diye maç öncesi yine yufka yüreğini ortaya koyuyorsun.