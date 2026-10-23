DEVLER LİGİ'NDE ASLAN PAYI GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN



NTV Spor'un derlediği verilere göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında en yüksek geliri elde etti.





Turnuvaya katılım payı olarak 18,62 milyon avro kazanan Galatasaray, aldığı galibiyet karşılığında elde ettiği 2,1 milyon avroluk performans primiyle toplam gelirini 20 milyon 720 bin avroya yükseltti.





Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 18,62 milyon avroluk katılım payına, iki beraberlik karşılığında kazandığı 1,4 milyon avroluk performans primini ekledi. Sarı-lacivertlilerin toplam geliri 20 milyon 20 bin avroya ulaştı.