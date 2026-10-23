Temsilcilerimizin UEFA gelirleri güncellendi: Kasaya giren milyonluk kazançlar belli oldu
Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirler güncellendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üçüncü, Konferans Ligi'nde ise ikinci hafta maçlarının tamamlanmasıyla dört kulübün şu ana kadar elde ettiği kazançlar netleşti. İşte detaylar…
Avrupa kupalarında heyecan sürerken temsilcilerimizden Galatasaray ve Trabzonspor, haftayı galibiyetlerle tamamladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Müsabakaların ardından kulüplerin UEFA'dan elde ettiği güncel gelirler de belli oldu. Açıklanan tutarlara, UEFA'nın lig sıralamasına göre dağıtacağı ödüller ile yayın havuzundan aktarılacak gelirlerin henüz dâhil edilmediği belirtildi. Temsilcilerimizin lig aşamasının kalan bölümünde alacağı puanlar ve üst turlara yükselmesi hâlinde kazançlarının artması bekleniyor.
DEVLER LİGİ'NDE ASLAN PAYI GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN
NTV Spor'un derlediği verilere göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında en yüksek geliri elde etti.
Turnuvaya katılım payı olarak 18,62 milyon avro kazanan Galatasaray, aldığı galibiyet karşılığında elde ettiği 2,1 milyon avroluk performans primiyle toplam gelirini 20 milyon 720 bin avroya yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 18,62 milyon avroluk katılım payına, iki beraberlik karşılığında kazandığı 1,4 milyon avroluk performans primini ekledi. Sarı-lacivertlilerin toplam geliri 20 milyon 20 bin avroya ulaştı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN AVRUPA GELİRLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 4,31 milyon avroluk katılım payına iki galibiyet ve bir beraberlik karşılığında kazandığı 1 milyon 50 bin avroluk performans primini ekledi. Siyah-beyazlıların toplam geliri 5 milyon 360 bin avroya yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor ise 3,17 milyon avroluk katılım payı kazandı. Bordo-mavililer, organizasyonda elde ettiği iki galibiyet karşılığında 800 bin avro performans primi alarak toplam gelirini 3 milyon 970 bin avroya çıkardı.
İşte temsilcilerimizin UEFA gelir tablosu...