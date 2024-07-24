Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Altından 1000 kat daha değerli

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en değerli 100 oyuncusunu belirlediği listeyi açıkladı. CIES'in özel ölçüm kriterlerine göre hazırlanan sıralamada, Türkiye'den yalnızca bir futbolcu yer aldı. Bu prestijli listede adını duyuran tek Türk oyuncu, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attığını gösterdi. İşte bu önemli isim…

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 11:54 Güncelleme: 24.07.2024 12:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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