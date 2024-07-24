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Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Altından 1000 kat daha değerli

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en değerli 100 oyuncusunu belirlediği listeyi açıkladı. CIES'in özel ölçüm kriterlerine göre hazırlanan sıralamada, Türkiye'den yalnızca bir futbolcu yer aldı. Bu prestijli listede adını duyuran tek Türk oyuncu, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attığını gösterdi. İşte bu önemli isim…

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 11:54 Güncelleme: 24.07.2024 12:07
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Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Arda Güler altından 1000 kat daha değerli

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en değerli 100 oyuncusunu belirlediği listeyi açıkladı. CIES'in özel ölçüm kriterlerine göre hazırlanan sıralamada, Türkiye'den yalnızca bir futbolcu yer aldı. Bu prestijli listede adını duyuran tek Türk oyuncu, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attığını gösterdi. İşte bu önemli isim…

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Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Arda Güler altından 1000 kat daha değerli

1- Jude Bellingham - Real Madrid - 280.4 milyon euro

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Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Arda Güler altından 1000 kat daha değerli

2- Erling Haaland - Manchester City - 255.3 milyon euro

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Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Arda Güler altından 1000 kat daha değerli

4- Rodrygo - Real Madrid- 220.7 milyon euro

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Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Arda Güler altından 1000 kat daha değerli

5- Phil Foden - Manchester City - 203.8 milyon euro