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Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezonda 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek ve 8 numara için girişimler devam ederken, gündeme flaş bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko'nun peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 15:08 Güncelleme: 24.07.2024 15:08
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Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralık kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz bir şekilde aldı.

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Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

İç transfere devam eden Cimbom, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıl daha devam kararı aldı.

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Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

Forvet bölgesi için ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile mukavelesi biten Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

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Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

Belçikalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, senelik 3 milyon Euro net maaş ödeneceğini açıkladı.