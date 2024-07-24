Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde! Orta sahaya bomba isim

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezonda 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek ve 8 numara için girişimler devam ederken, gündeme flaş bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko'nun peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...