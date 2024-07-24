Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız.

Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Symanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi – Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi. Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da… Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu.