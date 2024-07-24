24 Temmuz 2024, Çarşamba
Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelirken sarı lacivetliler karşılaşmadan 4-3'lük skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe oynadığı oyunla dikkat çekerken, spor yazarları sarı lacivertlilerin galibiyetini yorumladı. İşte detaylar...
Giriş: 24.07.2024 10:20 Güncelleme: 24.07.2024 10:32
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