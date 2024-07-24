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Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelirken sarı lacivetliler karşılaşmadan 4-3'lük skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe oynadığı oyunla dikkat çekerken, spor yazarları sarı lacivertlilerin galibiyetini yorumladı. İşte detaylar...

Giriş: 24.07.2024 10:20 Güncelleme: 24.07.2024 10:32
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Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

GÜRCAN BİLGİÇ – KALİTE - TECRÜBE

Güzel başlayalım konuya; "Şampiyonlar Ligi elemesinde kolay rakip yoktur, doğru skor vardır" diyelim.
Bunu söylemek durumundayız çünkü seyredenlerin hemen hepsi oyundan şikayetçi… Buna oyuncu performanslarını da eklemek mümkün elbette. Krunic'den başlar, Kent'den devam eder, toz kondurulamayan Fred ile de devam edersiniz.

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Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız.

Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Symanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi – Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi. Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da… Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu.

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Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

Devre kesenlerden konuşsak mı? Kent, Krunic bilindik sıkıntılar aslında. Kadro kalitesine bakarsınız, muhtaç oyuncular da değiller… Ama Fred'in maçın gölgesinde saklanması enteresan. Maça ağırlığını koymasını bekliyorsunuz. Olmadı bu maçta.

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Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş, ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette… Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…

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Kalite ve tecrübe konuştu! Spor yazarları Lugano galibiyetini değerlendirdi: Mourinho...

REHA KAPSAL – HOŞGELDİN

Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı gözler takımdan daha çok Jose Mourinho'daydı. Büyük bir teknik adam, bunda hiç şüphe yok ama işi zor. Bunun sebebi ise geçen sezon İsmail hoca ile 99 puan toplanılması. İsminiz ne olursa olsun bu durum her antrenör üzerine baskı yaratır. Çünkü beklenti en üst seviyededir.