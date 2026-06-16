Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar
2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürprizlerin ve büyük hikâyelerin sahnesi kuruluyor. Yeşil Burun Adaları, grup aşamasında İspanya karşısında aldığı sonuçla dikkatleri üzerine çekerken, Curaçao da Almanya karşısında yaşadığı farklı yenilgiye rağmen attığı golle turnuvanın unutulmaz anlarından birine imza attı. Dev futbol ülkeleri arasında mücadele eden iki ada ülkesi, azimleri ve sahadaki duruşlarıyla Dünya Kupası'nın sadece favorilerden ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İSPANYA'YA GEÇİT YOK: YEŞİL BURUN'DAN RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, H Grubu'ndaki ilk maçında hiç beklemediği bir dirençle karşılaştı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Yeşil Burun Adaları, sahada adeta etten bir duvar ördü.
İspanya'nın ataklarını birer birer savuşturan Afrika temsilcisi, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak dünya gündemine oturdu.
Kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 ismi de bulunduran Yeşil Burun Adaları'nda halk sokaklara döküldü.
Yaşanan bu tarihi başarıyı değerlendiren bir Yeşil Burun Adaları sakini, "Denizin ortasında mavi köpekbalığı tarafından korunan 10 adadan oluşan Yeşil Burun Adaları halkı olarak zaten tarih yazdık" ifadelerini kullanarak yaşadıkları büyük onuru dile getirdi.
YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE?
Turnuvanın dikkat çeken sürprizlerinden biri olan Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu'ndaki mütevazı coğrafyasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde adından söz ettirmeyi başardı.
Batı Afrika açıklarında, Senegal'in yaklaşık 570 kilometre batısında bulunan ve 10 volkanik adadan oluşan ülke, yaklaşık 600 bin nüfusuyla turnuvanın en küçük temsilcileri arasında yer alıyor.