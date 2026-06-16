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Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürprizlerin ve büyük hikâyelerin sahnesi kuruluyor. Yeşil Burun Adaları, grup aşamasında İspanya karşısında aldığı sonuçla dikkatleri üzerine çekerken, Curaçao da Almanya karşısında yaşadığı farklı yenilgiye rağmen attığı golle turnuvanın unutulmaz anlarından birine imza attı. Dev futbol ülkeleri arasında mücadele eden iki ada ülkesi, azimleri ve sahadaki duruşlarıyla Dünya Kupası'nın sadece favorilerden ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 1

İSPANYA'YA GEÇİT YOK: YEŞİL BURUN'DAN RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, H Grubu'ndaki ilk maçında hiç beklemediği bir dirençle karşılaştı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Yeşil Burun Adaları, sahada adeta etten bir duvar ördü.

H Grubu’nda puanlar paylaşıldı H GRUBU'NDA PUANLAR PAYLAŞILDI
Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 2

İspanya'nın ataklarını birer birer savuşturan Afrika temsilcisi, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak dünya gündemine oturdu.

DÜNYA KUPASI'NIN MASAL KAHRAMANLARI

Kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 ismi de bulunduran Yeşil Burun Adaları'nda halk sokaklara döküldü.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 3

Yaşanan bu tarihi başarıyı değerlendiren bir Yeşil Burun Adaları sakini, "Denizin ortasında mavi köpekbalığı tarafından korunan 10 adadan oluşan Yeşil Burun Adaları halkı olarak zaten tarih yazdık" ifadelerini kullanarak yaşadıkları büyük onuru dile getirdi.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 4

YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE?

Turnuvanın dikkat çeken sürprizlerinden biri olan Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu'ndaki mütevazı coğrafyasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde adından söz ettirmeyi başardı.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 5

Batı Afrika açıklarında, Senegal'in yaklaşık 570 kilometre batısında bulunan ve 10 volkanik adadan oluşan ülke, yaklaşık 600 bin nüfusuyla turnuvanın en küçük temsilcileri arasında yer alıyor.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 6

"Mavi Köpekbalıkları" lakaplı ekip, İspanya karşısında aldığı değerli puanla 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza attı.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 7

ALMANYA'YA ATTIKLARI TEK GOLLE GÜNDEM OLDULAR

Dünya Kupası'nın 100 yıllık tarihinde sahne alan ülke sayısı bu yıl 80'e yükselirken, turnuvaya ilk kez katılan dört yeni ekip de futbolseverlerin dikkatini çekti.

Houstonda panzer fırtınası HOUSTON'DA PANZER FIRTINASI

Bu takımlar arasında yer alan Curaçao, E Grubu'ndaki ilk maçında dünya devi Almanya ile karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 8

Sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da Karayip temsilcisi için asıl kazanım, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmek oldu.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 9

Karşılaşmanın ardından konuşan Curaçaolu taraftarlar, "Gururluyuz çünkü biz küçük bir ada ülkesiyiz ve Almanya gibi bir rakibe gol attık. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" sözleriyle yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 10

Attıkları tek gol, Curaçao için skor tabelasının çok ötesinde anlam taşıyan tarihi bir an olarak hafızalara kazındı.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 11

DÜNYA KUPASI'NIN KONUŞULAN ADA ÜLKESİ OLAN CURAÇAO NEREDE?

Karayipler'in küçük ada ülkelerinden Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza attı. Güney Amerika'nın kuzeyinde, Venezuela kıyılarına yakın konumda bulunan ve Aruba ile Bonaire adalarıyla birlikte "ABC Adaları" olarak anılan ülke, yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuna rağmen Dünya Kupası sahnesinde boy gösteriyor.

Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar 12

Almanya karşısında aldığı farklı mağlubiyete rağmen kaydettiği golle adından söz ettiren Curaçao, futbolun sadece sonuçlardan ibaret olmadığını ve büyük hayallerin sınır tanımadığını tüm dünyaya gösterdi.

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