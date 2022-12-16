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Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor
Fransa ile Arjantin, FIFA Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Fransa, Portekiz'in 1-0 yenerek ilk finalist olmuştu. Arjantin'de Fas'ı 2-0 mağlup ederek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda gözler final maçına çevrildi. Peki, Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşşılaşmanın detayları...