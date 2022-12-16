Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

Dünya Kupası finali 2022, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri tamamlanırken, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçı için geri sayım başladı. Peki, Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...