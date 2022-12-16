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Haberler Galeri Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

Fransa ile Arjantin, FIFA Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Fransa, Portekiz'in 1-0 yenerek ilk finalist olmuştu. Arjantin'de Fas'ı 2-0 mağlup ederek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda gözler final maçına çevrildi. Peki, Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşşılaşmanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 15:11
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Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

Dünya Kupası finali 2022, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri tamamlanırken, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçı için geri sayım başladı. Peki, Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

DÜNYA KUPASI FİNALİ 2022 NE ZAMAN?

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesi, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

ARJANTİN-FRANSA FİNALİNDE SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

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Dünya Kupası finali 2022 ne zaman? Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.