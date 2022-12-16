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Haberler Galeri Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

Süper Lig ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle ara verilen 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Katar Dünya Kupası maçları 18 Aralık itibarıyla son bulacak. Peki Süper Lig ne zaman? Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 16:48
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Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçları için geri sayım başlarken taraftarlar bir yandan da fikstürü ve takımlarla ilgili detayları araştırmaya başladı. Dünya Kupası maçları sebebiyle ertelenen Spor TOTO Süper Lig 15. hafta maçlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki Süper Lig ne zaman? Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Katar Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 15'inci hafta mücadeleleri 24-25 Aralık haftasında başlayacak.

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Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçları kapsamında son olarak 13 Kasım günü Kayserispor - Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenmişti.

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Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

SPOR TOTO 1. 2. VE 3. LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.

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Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe 29

Galatasaray 27

Adana Demirspor 24

Konyaspor 24