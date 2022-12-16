16 Aralık 2022, Cuma
Süper Lig ne zaman? 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor? İşte 15. HAFTA Spor Toto Süper Lig Fikstürü
Süper Lig ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle ara verilen 2022-2023 Sezonu Spor TOTO Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Katar Dünya Kupası maçları 18 Aralık itibarıyla son bulacak. Peki Süper Lig ne zaman? Spor TOTO Süper Lig maçları hangi gün başlıyor?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 16:48
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