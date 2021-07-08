A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

'ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALAMADIK'

"Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.''

"Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce ve çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık.''