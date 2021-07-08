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Haberler Galeri A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

Şenol Güneş, EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'da yaşananları basın mensuplarıyla paylaştı. Güneş, büyük umutlarla gidilen ve hatta tarihin en iyi kadrosuna sahip olan Milli Takım'ın neden hüsran yaşadığını önemli bilgileri vererek anlattı. Güneş açıklamalarında alınan sonuçlara ilişkin "Ezildik" ifadesini kullandı. İşte tecrübeli hocanın Milli Takım'a dair herkesin merak ettiği o sözleri...

Giriş Tarihi: 08.07.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 14:51
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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün basının karşısına çıktı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'ndaki toplantı, saat 12.00'de başladı. EURO 2020'deki performansı ve geleceğe dönük planlarından söz eden tecrübeli teknik adam önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu bir teslimiyet değildir. Oyuncularımın da hala üzüntüsünün var olduğunu görüyorum. Bütün oyuncularla tek tek konuştum. Onların da görüşlerini ve analizlerini almış oldum. Sert eleştirileriniz oldu ama bunları anlıyorum. Biz de içimize sindiremiyoruz. Haklısınız ama sorunu bir kenara atmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmamız gerekiyordu."

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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

'SIRADAN BİR TAKIM DEĞİLİZ'

''Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir.''

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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

'ÖZ GÜVEN KAYBI OLDU'

''Saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü. Bu nedenle değişiklik de yaptım. Maç bittiğinde İtalya'nın da dinamik ve iştahlı oluşu bu sonucu getirdi. Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. EURO 2020'de ezildik."

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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

'ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALAMADIK'

"Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.''

"Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce ve çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık.''

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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! EURO 2020'de Milli Takım ne yaşadı?

'BEKLENEN TAKIMI GERİ GETİRECEĞİZ'

"Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız. Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez.''