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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 6-2'lik skorla geçerek liderliğini koruyan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunduğu belirtilen ve maçlara sakat sakat çıktığı ifade edilen Icardi'nin ödemeleriyle ilgili problem yaşadığı ve bu nedenle kulübe ihtarname gönderdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:51
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Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...

Son olarak, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da takımı adına 1 gol kaydeden Mauro Icardi ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

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Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Mauro Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti.

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Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...

Arjantinli futbolcu, üç gün öncesine kadar kulübe gönderdiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Cimbom parasını veremedi ancak yapılan bir protokolle, geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.

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Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sakatlığı gerekçesiyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, bununla ilgili tartışma konusu olmuştu.

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Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Sözleşme feshi için ihtarname...

Kulüp cephesi, gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun maddi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.