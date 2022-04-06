TFF'de neler oluyor? Erman Toroğlu'ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten

Türk futbol tarihinin en hareketli günleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda MHK'nin görevden aldığı hakem kararını Tahkim Kurulu bozmuştu. Tahkim'in kararıyla yeniden göreve iade edilen hakemlerin yankısı büyüyerek devam etti. TFF ve hakemler arasında yaşanan gerilim, tam rayına oturacak derken Nihat Özdemir'den istifa kararı geldi. Özdemir yaptığı açıklamada isim vererek o kulüp başkanını hedef aldı. İstifa sürecinin perde arkasını araladı. Henüz netik kazanmayan olaylara ilişkin Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, gizli kalanları gözler önüne serdi. Bir süre TFF'de görev yapan bir yetkili için Toroğlu "Yiyeceği parayı yedi zaten" ifadesini kullandı. İşte adım adım TFF-MHK-Tahkim-Hakemler ve Nihat Özdemir sarmalında yaşanan her şey...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL