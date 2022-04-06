06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TFF'de neler oluyor? Erman Toroğlu'ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten

TFF'de neler oluyor? Erman Toroğlu'ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten

Türk futbol tarihinin en hareketli günleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda MHK'nin görevden aldığı hakem kararını Tahkim Kurulu bozmuştu. Tahkim'in kararıyla yeniden göreve iade edilen hakemlerin yankısı büyüyerek devam etti. TFF ve hakemler arasında yaşanan gerilim, tam rayına oturacak derken Nihat Özdemir'den istifa kararı geldi. Özdemir yaptığı açıklamada isim vererek o kulüp başkanını hedef aldı. İstifa sürecinin perde arkasını araladı. Henüz netik kazanmayan olaylara ilişkin Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, gizli kalanları gözler önüne serdi. Bir süre TFF'de görev yapan bir yetkili için Toroğlu "Yiyeceği parayı yedi zaten" ifadesini kullandı. İşte adım adım TFF-MHK-Tahkim-Hakemler ve Nihat Özdemir sarmalında yaşanan her şey...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:50
  • 1
  • 17
TFF’de neler oluyor? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten
TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklamış ve bu karar Türkiye futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. İstifa kararından sonra TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
TFF’de neler oluyor? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten
Peki TFF'de neler yaşanıyor? Yaşanan istifaların perde arkasında neler var? Öte yandan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
  • 3
  • 17
TFF’de neler oluyor? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten

TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da TFF'de yaşanan istifalar hakkında olay sözler söyledi. İşte Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler...

  • 4
  • 17
TFF’de neler oluyor? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten

"ÖYLE ŞEYLER OYNANIYOR Kİ TÜRKİYE'DE..."

"Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil!"

  • 5
  • 17
TFF’de neler oluyor? Erman Toroğlu’ndan olay yaratan sözler: Yiyeceği parayı yedi zaten
Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye'de…"