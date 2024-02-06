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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiada sevilen deneyimli bir futbolcu, geleceği hakkındaki kararını açıkladı. Geçtiğimiz sezon İtalyan devinden transfer olan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formaya veda edeceği tarihi duyurdu. İşte Galatasaray taraftarını hüzne boğacak açıklamanın detayları...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:59Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:00