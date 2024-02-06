258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

Galatasaray camiasında önemli bir gelişme yaşandı. Sevilen ve deneyimli bir futbolcu, geleceği hakkındaki kararını açıkladı. Geçtiğimiz sezon İtalyan devinden transfer olan bu yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formaya veda edeceği tarihi taraftarlarla paylaştı. Bu duyuru, Galatasaray taraftarını derinden etkiledi. Galatasaraylılar, bu sevilen futbolcunun veda edeceği günü büyük bir duygu yoğunluğuyla bekliyor.