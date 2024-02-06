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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiada sevilen deneyimli bir futbolcu, geleceği hakkındaki kararını açıkladı. Geçtiğimiz sezon İtalyan devinden transfer olan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formaya veda edeceği tarihi duyurdu. İşte Galatasaray taraftarını hüzne boğacak açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:00
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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

Galatasaray camiasında önemli bir gelişme yaşandı. Sevilen ve deneyimli bir futbolcu, geleceği hakkındaki kararını açıkladı. Geçtiğimiz sezon İtalyan devinden transfer olan bu yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formaya veda edeceği tarihi taraftarlarla paylaştı. Bu duyuru, Galatasaray taraftarını derinden etkiledi. Galatasaraylılar, bu sevilen futbolcunun veda edeceği günü büyük bir duygu yoğunluğuyla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

Galatasaray'da geçirdiği başarılı dönemle taraftarların sevgilisi haline gelen Dries Mertens'in futbol kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor. Geçtiğimiz sezon Napoli'den transfer olan 37 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 66 maça çıkarak 12 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı.

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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

TRANSFER DEDİKODULARINA SON

Mertens'in adı son günlerde eski kulübü PSV ile anılıyordu. Ancak Belçikalı futbolcu, bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. PSV'ye dönmeyeceğini ve Hollanda ekibinin kendisine ihtiyacının olmadığını ifade eden Mertens, Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca taraftarlar tarafından sevgiyle anıldı.

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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

SON KARAR AÇIKLANDI

Galatasaray camiasını heyecanlandıran transfer söylentilerinin ardından Dries Mertens, kariyerine veda kararı aldı. Belçikalı oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacak olmasıyla ilgili açıklamayı yaparak bu konudaki spekülasyonlara son verdi.

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258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!

GALATASARAY TARAFTARLARI VEDA EDİYOR

Sarı-kırmızılı renklere katkı sağlayan Mertens, taraftarların gönlünde özel bir yer edindi. Kısa süreli Türkiye macerasında performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, Galatasaray taraftarlarına veda etmeye hazırlanıyor.