Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket! ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına net cevap

Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, ''Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bukonuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim'' dedi.