Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket! ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına net cevap Tüm dünyaya corona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirleriyle örnek olan Türkiye, bu bağlamda Süper Lig'i ileri bir tarihe ertelemişti. ABD Başkanı Donald Trump, Beşiktaş'ta forma giyen ABD vatandaşı Tyler Boyd'a ülkesine dönmesi için çağrı yaptı. Yıldız oyuncu "Türkiye daha güvenli" yanıtını vererek Trump'ın çağrısını reddetti. Giriş Tarihi: 26.03.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 10:56
Corona virüs vakaları dünya genelinde gün geçtikçe artarken ABD Başkanı Donald Trump'ın vatandaşlarına yaptığı 'Evinize dönün' çağrısına Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan olumsuz yanıt geldi.
Boyd, Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı. Sports Illustrated dergisine konu hakkında açıklama yapan Boyd, Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini söyledi.
25 yaşındaki futbolcu, ''Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı, hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Ben bu noktada Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum.'' sözlerini kullandı.
Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, ''Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bukonuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim'' dedi.
Türkiye'de çok ciddi önlemler alındığını belirten ABD'li oyuncu, ''Zaten önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. Futbol buradaki en büyük şey ve çok sayıda insan katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz.'' açıklamasını yaptı.