Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve ligin ilk devresinin son maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler Gineli defans oyuncusu Simon Falette'i alarak ilk transferini yaptı. Fenerbahçe'nin bu transferi hem taraftar nezdinde hem de başka bir yönden tartışmalara neden oldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.