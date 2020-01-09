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Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve ligin ilk devresinin son maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler Gineli defans oyuncusu Simon Falette'i alarak ilk transferini yaptı. Fenerbahçe'nin bu transferi hem taraftar nezdinde hem de başka bir yönden tartışmalara neden oldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 11:16
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Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

Süper Lig'de ilk yarıda özellikle deplasmanlarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda zirve yarışından kopmamak için kadrosuna takviyelere hazırlanıyor.

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Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekip, sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği oyuncular üzerinden temaslarını sürdürürken, takımda ilk imza da geldi.

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Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği stoper Simon Falette'e imayı attırdı ancak bu transfer hem taraftarlar nezdinde hem de başka bir açıdan tartışmalara sebep oldu. İşte nedeni...

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Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarı umutlandırmıştı. Fransız futbol adamı, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu! Kim bu Rogon?

FALETTE DE ROGON'DAN

Takvim'de yer alan habere göre Damien Comolli'nin, transferleri Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a getirttiği Simon Falette de Rogon'dan geldi.