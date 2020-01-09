Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

TEODORCZYK'DE YANIT BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi dün Antalya'da bir araya gelerek, düşünülen transferle ilgili son durumu masaya yatırsa da, Beşiktaş'ta kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.