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Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlı ekipte forvet transferi için listede 3 isim bulunuyor. Harcama limiti probleminin halledilmesi durumunda 3 golcüden 1 tanesi kadroya dahil edilecek. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:14
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Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

Süper Lig'in ilk devresinde son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi.

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Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

Burak Yılmaz'ın yalnız kalması ve Tyler Boyd'un bekleneni verememesi üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlı ekipte 3 isim gündeme geldi.

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Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

TEODORCZYK'DE YANIT BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi dün Antalya'da bir araya gelerek, düşünülen transferle ilgili son durumu masaya yatırsa da, Beşiktaş'ta kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

İtalya'nın Udinese takımında forma giyen ve gönderilme kararı alınan Lukasz Teodorczyk'in menajeri Kubacki'nin hafta sonunu İstanbul'da geçirdiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...

Menajer Kubacki'nin, Lukasz Teodorczyk'nin izniyle İstanbul'a geldiği, Polonyalı oyuncunun kiralık ya da bonservisi ile beraber Beşiktaş'ta oynamaya 'evet' dediği bildirildi.