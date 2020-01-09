Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı! Comolli bitirememişti...
Süper Lig'in ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlı ekipte forvet transferi için listede 3 isim bulunuyor. Harcama limiti probleminin halledilmesi durumunda 3 golcüden 1 tanesi kadroya dahil edilecek. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:13Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:14