Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada art arda goller yiyerek büyük şok yaşadı ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımın yediği gollerden sonra kulübede adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





