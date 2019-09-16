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Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada art arda goller yiyerek büyük şok yaşadı ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımın yediği gollerden sonra kulübede adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:45
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Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti.

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Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça sarı-lacivertli takım Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muric ilk 11'i ile çıktı.

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Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Ligin 3. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de oynayan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemedi.

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Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatalar sonrası Ersun Yanal çileden çıktı! İşte o anlar

Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli oyuncunun yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de yeni transferlerden Luiz Gustavo'ya şans verdi.