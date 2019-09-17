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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor ve Avrupa'da futbol heyecanı yeniden start alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak grup karşılaşmalarıyla başlıyor. Turnuvada ülkemizi bu sezon sadece Galatasaray temsil edecek. Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid, PSG ve Club Brugge ile mücadele edecek. Maçları canlı izlemek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.09.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 19:03
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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor! Dev kulüplerin ve yıldız futbolcuların sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi Galatasaray temsil edecek. Maçları canlı izlemek isteyen ve bu heyecana ortak olmak isteyen taraftarlar da Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda sorusuna haberimizden yanıt bulabilir ve haftalık maç programını öğrenebilirsiniz.

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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncısı geçtiğimiz yıl olduğu gibi beIN Sports oldu. Maçlar beIN Sports'a bağlı kanallardan canlı yayınlanacak.

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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izlemek için Digiturk'un "Sporun Yıldızı" ve "Avrupa'nın Yıldızı" paketlerine üye olabilirsiniz.

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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 1.HAFTA FİKSTÜRÜ

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

17 Eylül Salı

19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

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Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)