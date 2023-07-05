05 Temmuz 2023, Çarşamba
Cimbom'dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Cimbom, Devler Ligi için takıma yeni çilekler getirmenin peşine düştü. Mauro Icardi ve Paredes için PSG ile görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek 3. yıldız futbolcu için de girişimlere başladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.07.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 23:08
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