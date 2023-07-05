Cimbom’dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

YILDIZLAR ART ARDA GELECEK

Galatasaray Teknik Direktörü, takıma yapılacak transferler hakkında, "Bu sezon 20 takımlı bir sezon yaşayacağız, Avrupa ile maç sayımız daha da artacak. Bunun için kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz geçen sezonki başarının üzerine koymak. Hem oyun hem skor hem de başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek.