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Haberler Galeri Cimbom'dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

Cimbom'dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Cimbom, Devler Ligi için takıma yeni çilekler getirmenin peşine düştü. Mauro Icardi ve Paredes için PSG ile görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek 3. yıldız futbolcu için de girişimlere başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.07.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 23:08
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Cimbom’dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde aşama kaydetmek ve ligde tekrardan şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk önderliğinde idmanlara başladı.

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Cimbom’dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

TRANSFER SEZONUNU AÇTILAR

Geçtiğimiz sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliviera, Nicolo Zaniolo gibi transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, taraftarını heyecana boğmuştu.

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Cimbom’dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

Yaz transfer dönemini Kaan Ayhan ile açan Cimbom, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcunun bonservisini almıştı.

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Cimbom’dan PSG çıkarması! Yönetim Icardi Paredes derken 3. yıldızın peşine düştü...

YILDIZLAR ART ARDA GELECEK

Galatasaray Teknik Direktörü, takıma yapılacak transferler hakkında, "Bu sezon 20 takımlı bir sezon yaşayacağız, Avrupa ile maç sayımız daha da artacak. Bunun için kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz geçen sezonki başarının üzerine koymak. Hem oyun hem skor hem de başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek.