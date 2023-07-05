Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

"SAVUNMAYA, ORTA ALANA VE HÜCUM HATTINA OYUNCU ALACAĞIZ"

Başkan Ali Koç ve yönetimin transferlerde önemli destek verdiğini belirten İsmail Kartal, "Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncu alacağız. Altay'ın sakatlığı geçti, morali yerinde. Bu bir süreçtir. Kendisine yurt dışından teklifler olabilir. Bu süreci başkanla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Bugünden yarına kaleci alalım ya da Altay gitsin diye düşüncemiz yok. Altay değer verdiğimiz oyuncumuzdur. Fenerbahçe'ye 2 dönem geldim. Şampiyonluğu biz kaybetmedik, şampiyonluk bizim elimizden alındı, kurşunlandık. İkinci gelişim hoş olmayan bir görüntüydü, içime sindiremiyordum. Göreve geldik tekrar bütünlük sağladık ve bu enerjiyle takımımız da sahada Fenerbahçe'nin karakterine yakışır oyunla sezonu güzel bitirdi. Ama hep yarım kaldı. İnşallah bu yarım kalan işe hep beraber kenetlenerek son vereceğiz, buna yürekten inanıyorum. Hep beraber başaracağız" ifadelerine yer verdi.