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Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

2022-2023 Süper Lig sezonunda bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, başkan Ali Koç'un katıldığı törenle sözleşmeyi resmen imzaladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki törene konuşan İsmail Kartal, görevden ayrılmasının ardından geçen sürede çok güzel bildirimler aldığını ifade etti. "Vakit tek yumruk olma vaktidir" mesajı veren deneyimli çalıştırıcı Kartal, "Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz" şeklinde konuştu. Diğer yandan Kartal, Kanarya'nın bu sezon ortaya koyacağı taktiği ve sistemi duyurdu.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 19:16
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

"TAKIMIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK ÖNEMLİ TRANSFER HAMLELERİMİZ VAR"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki törene konuşan tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın yükünü hafifletecek ve taraftarların memnun olacağı önemli transferler gerçekleştireceklerini belirterek, "Transfer hemen olmuyor. Zorluklarla karşılaşıyoruz. Kimse merak etmesin, endişe ya da kaygı olmasın. Fenerbahçe'ye yakışır transfer için başkanımızı ve yönetimimizi çok istekli görüyorum. En doğru kararı vermek için takımımıza en büyük katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Taraftarlarımızın endişesi olmasın. Rusya'daki turnuvadan sonra aramızdan ayrılacak ve katılacak oyuncular olacak. Takımda şu an pozitif bir enerji var. İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürüp sonunda da şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

"SAVUNMAYA, ORTA ALANA VE HÜCUM HATTINA OYUNCU ALACAĞIZ"

Başkan Ali Koç ve yönetimin transferlerde önemli destek verdiğini belirten İsmail Kartal, "Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncu alacağız. Altay'ın sakatlığı geçti, morali yerinde. Bu bir süreçtir. Kendisine yurt dışından teklifler olabilir. Bu süreci başkanla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Bugünden yarına kaleci alalım ya da Altay gitsin diye düşüncemiz yok. Altay değer verdiğimiz oyuncumuzdur. Fenerbahçe'ye 2 dönem geldim. Şampiyonluğu biz kaybetmedik, şampiyonluk bizim elimizden alındı, kurşunlandık. İkinci gelişim hoş olmayan bir görüntüydü, içime sindiremiyordum. Göreve geldik tekrar bütünlük sağladık ve bu enerjiyle takımımız da sahada Fenerbahçe'nin karakterine yakışır oyunla sezonu güzel bitirdi. Ama hep yarım kaldı. İnşallah bu yarım kalan işe hep beraber kenetlenerek son vereceğiz, buna yürekten inanıyorum. Hep beraber başaracağız" ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

"ARDA GÜLER KONUSUNDA KULÜP İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Kartal, yıldız futbolcu Arda Güler konusunda kulüp için hayırlısı olmasını dileyerek sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Dzeko, önemli kariyer ve figür. Bize gelmesi yabancı transferinde elimizi güçlendirecektir.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

Benim sistemim belli. Zaman zaman tek, zaman zaman çift oynayabiliriz. Her maçta sistemde diretecek değiliz. İçimde dönmemle ilgili his vardı.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal imzayı attı! Kanarya’da yeni sistem ve taktik belli oldu

Tekrar gelebileceğimi düşünüyordum. Başkan aradığında çok heyecanlandım. İnanın uyuyamadım. Sağ olsun başkan oradan aldırdı beni, derhal buraya geldim.