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Haberler Galeri Fred ve Cengiz'in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe'den 8+2 milyon Euroluk atak!

Fred ve Cengiz'in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe'den 8+2 milyon Euroluk atak!

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, gözünü İngiltere'ye çevirmiş durumda. Orta saha transferleri konusundaki çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıran gelişmeleri duyurdu. Başkan Ali Koç ve yönetim ekibi, ilk adımı atarak olumlu ilerlemeler kaydetmiş durumda. İşte 6 numara için yeri yerinden oynatacak isimler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 09:42
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Fred ve Cengiz’in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe’den 8+2 milyon Euroluk atak!

Fenerbahçe, transfer konusunda büyük bir hamle gerçekleştiriyor. Orta saha transferleri üzerinde titizlikle çalışan Fenerbahçe heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 6 numara pozisyonu için önemli isimler, kadroda büyük bir hareketlilik yaratmaya aday görünüyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fred ve Cengiz’in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe’den 8+2 milyon Euroluk atak!

Orta saha için önemli isimler kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin radarında iki önemli isim yer alıyor.

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Fred ve Cengiz’in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe’den 8+2 milyon Euroluk atak!

Fenerbahçe yönetimi, Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile ilgileniyor. İngiliz kulübü Tottenham ile temas kuran sarı-lacivertli yöneticiler, 26 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrolarına katma amacı taşıyor. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele için Fenerbahçe, kiralama opsiyonuyla ilgili adımlar atmış durumda.

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Fred ve Cengiz’in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe’den 8+2 milyon Euroluk atak!

Fenerbahçe yönetimi, Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile ilgileniyor. İngiliz kulübü Tottenham ile temas kuran sarı-lacivertli yöneticiler, 26 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrolarına katma amacı taşıyor. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele için Fenerbahçe, kiralama opsiyonuyla ilgili adımlar atmış durumda.

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Fred ve Cengiz’in ardından 6 numara için 2 isimle birden... Fenerbahçe’den 8+2 milyon Euroluk atak!

Tartışmasız, Fenerbahçe'nin radarındaki yıldız oyuncu için resmi görüşmelerin devam ettiği ve son teklifin 8+2 milyon Euro olarak güncellendiği iddia ediliyor. Ayrıca Tottenham'ın bu teklife olumlu bir yaklaşım sergilediği de kaydediliyor.