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Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...

Galatasaray, orta saha transferinde Donny van de Beek'e yönelik hamle yaptığı iddiaları gündemi salladı. İddialara göre, Galatasaray'ın Manchester United ile temas kurarak bu transferi görüştüğü ifade ediliyor. Lucas Toreira ile orta sahayı tamamlayacak Hollandalı oyuncunun geleceği hakkında detaylar merak ediliyor. İşte son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 20:52
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Galatasaray’dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...


Galatasaray, orta saha transferi için adımlarını hızlandırdı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da olası bir transferi işaret ettiği bölgede, sürpriz bir isim için harekete geçildiği belirtildi. Donny van de Beek hamlesi kısa süre içinde büyük heyecan yarattı. İşte son gelişmeler!

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Galatasaray’dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...

Galatasaray orta saha transferi için harekete geçti. Okan Buruk'un da Transfer gelebileceğini söylediği bölgede sürpriz bir isim için hamle yapıldığı ortaya çıktı.

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Galatasaray’dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...

Galatasaray, Donny van de Beek için Manchester United ile görüşüyor

The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı orta saha Donny van de Beek için Manchester United ile görüşüyor.

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Galatasaray’dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Lorient'in de oyuncu için görüşme yaptığı ancak görüşmelerde henüz ilerleme olmadığı belirtildi.

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Galatasaray’dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...

26 yaşındaki van de Beek, 2020'de Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. Oyuncu Ajax'ın parlak döneminde Hakim Ziyech ile takım arkadaşıydı.