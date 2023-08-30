Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...

Galatasaray, orta saha transferinde Donny van de Beek'e yönelik hamle yaptığı iddiaları gündemi salladı. İddialara göre, Galatasaray'ın Manchester United ile temas kurarak bu transferi görüştüğü ifade ediliyor. Lucas Toreira ile orta sahayı tamamlayacak Hollandalı oyuncunun geleceği hakkında detaylar merak ediliyor. İşte son gelişmeler!