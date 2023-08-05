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Haberler Galeri Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını son sürat devam ettirirken, transferde de sıcak günler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ve hatasız bir biçimde ilerlemek isteyen Cimbom'a Wilfried Zaha ve Mauro Icardi olmak üzere birçok dünya yıldızı dahil oldu. Sarı-kırmızılı yönetim bununla sınırlı kalmayarak asıl bombasını patlatmak üzere…

Giriş Tarihi: 05.08.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 23:03
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Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Trendyol Süper Lig'de sezonu 88 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray, 23. kez şampiyonluğunu ilan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Okan Buruk önderliğinde zirveye ulaşan sarı-kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

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Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılan Cimbom, Zalgiris ile karşı karşıya geldi ve 2-2 ile 1-0'lık skorlarla turu geçmeyi başardı.

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Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

DÜNYA YILDIZINDAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Bu sezon birçok yetenekli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekibe dünyaca ünlü futbolcudan iyi haber geldi.

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Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

CİMBOM RAMOS'UN PEŞİNE DÜŞTÜ

A Spor'un haberine göre Galatasaray, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'u transfer etmek istiyordu.