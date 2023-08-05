Cimbom’a dev çilek transferi! Dünya yıldızı imzaya yakın…

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını son sürat devam ettirirken, transferde de sıcak günler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ve hatasız bir biçimde ilerlemek isteyen Cimbom'a Wilfried Zaha ve Mauro Icardi olmak üzere birçok dünya yıldızı dahil oldu. Sarı-kırmızılı yönetim bununla sınırlı kalmayarak asıl bombasını patlatmak üzere…