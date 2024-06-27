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Türkiye Çekya'yı devirdi Avrupa'nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...

Son dakika spor haberleri | Milli Takım EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı son dakikada Cenk Tosun'un attığı golle devirerek, grubu 2. sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselen Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. Yabancı basın Türkiye'nin futboluna dikkat çekerken, "Muhteşem Türkler" yorumu yapıldı. İşte o manşetler...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:38 Güncelleme: 27.06.2024 09:40
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Türkiye Çekya’yı devirdi Avrupa’nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...

Türkiye ile Çekya arasında oynanan F Grubu mücadelesi dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte Bizim Çocuklar'ın zaferi sonrası yabancı basında atılan manşetler ve flaş Türkiye yorumu...

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Türkiye Çekya’yı devirdi Avrupa’nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...

Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, Inter'in yıldızı Çalhanoğlu'nun da gol attığı yüksek tansiyonlu maçta Çekleri turnuva dışına iterek son 16 biletini kaptı. (La Gazzetta dello Sport)

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Türkiye Çekya’yı devirdi Avrupa’nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...

Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı. Şans Çeklerin yanında değildi... (Marca)

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Türkiye Çekya’yı devirdi Avrupa’nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...

Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı. (AS)

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Türkiye Çekya’yı devirdi Avrupa’nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...

10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı. (A Bola)