27 Haziran 2024, Perşembe
Türkiye Çekya'yı devirdi Avrupa'nın manşetlerini süsledi: Muhteşem Türkler...
Son dakika spor haberleri | Milli Takım EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı son dakikada Cenk Tosun'un attığı golle devirerek, grubu 2. sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselen Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. Yabancı basın Türkiye'nin futboluna dikkat çekerken, "Muhteşem Türkler" yorumu yapıldı. İşte o manşetler...
Giriş: 27.06.2024 09:38 Güncelleme: 27.06.2024 09:40
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