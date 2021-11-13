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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11'ini belirledi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grubun averaj takımı olan rakibini farklı geçip Norveç'le arasında olan averaj farkını da kapatmak istiyor. Teknik direktör Stefan Kuntz da ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 10:42