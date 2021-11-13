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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11'ini belirledi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grubun averaj takımı olan rakibini farklı geçip Norveç'le arasında olan averaj farkını da kapatmak istiyor. Teknik direktör Stefan Kuntz da ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 10:42
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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11’ini belirledi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son dönemeçteki sınavlarımızdan ilkine çıkıyoruz. Rakip bizim ayarımızda olmayan ancak ilk maçta belli bir süre zorlandığımız Cebelitarık. Norveç'in 2 puan ve 5 averaj gerisinde olan ay-yıldızlıların hedefi bugün sadece kazanmak olmayacak.

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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11’ini belirledi

Fotomaç'ın haberine göre; Futbol mucizesi gerçekleşmezse galibiyetin cepte olduğu mücadelede hedefimiz sadece 3 puan değil aynı zamanda en az 5 fark olacak.

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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11’ini belirledi

Milliler ilk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenecek ve erken golle Cebelitarık'ın direncini kıracak. Teknik direktör Stefan Kuntz da hafta boyunca yaptırdığı idmanlarda oyuncularına şut antrenmanları yaptırdı.

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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11’ini belirledi

KUNTZ SÜREKLİ UYARIYOR
Teknik direktör Stefan Kuntz antrenmanlarda hücum aksiyonları üzerinde durdu. Alman çalıştırıcı özellikle 'Kral' lakaplı forveti Burak Yılmaz ile yakından ilgilendi. Kuntz öğrencileriyle yaptığı konuşmada ilk Cebelitarık maçını hatırlatarak erken golle rakibi çözmeleri gerektiğini belirtti.

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Türkiye Cebelitarık maçı | Stefan Kuntz ilk 11’ini belirledi

Ay-yıldızlı futbolcular da bir hayli hırslı şekilde çalıştılar. Kaptan Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Maçın ilk düdüğünden sonuna kadar konsantrasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini kaydetti. Milli Takım'da tüm futbolcuların keyfi yerinde. Moralleri yüksek. Bir an önce karşılaşmanın başlamasını bekliyorlar.