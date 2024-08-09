09 Ağustos 2024, Cuma
CANLI MAÇ İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...
Yeni Süper Lig sezonu heyecanı, geçen yılın şampiyonu Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadeleyle başlıyor. Şampiyon Aslan, sezona galibiyetle başlamayı ve Süper Kupa'da yaşadığı ağır mağlubiyeti taraftarına unutturmayı hedefliyor. Turgut Doman'ın hakemliğinde oynanacak bu kritik maçın saatine, yayın kanalına ve ilk 11'lere dair detaylar merakla bekleniyor. Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:04