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Haberler Galeri CANLI MAÇ İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

CANLI MAÇ İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

Yeni Süper Lig sezonu heyecanı, geçen yılın şampiyonu Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadeleyle başlıyor. Şampiyon Aslan, sezona galibiyetle başlamayı ve Süper Kupa'da yaşadığı ağır mağlubiyeti taraftarına unutturmayı hedefliyor. Turgut Doman'ın hakemliğinde oynanacak bu kritik maçın saatine, yayın kanalına ve ilk 11'lere dair detaylar merakla bekleniyor. Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:04
CANLI İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

Trendyol Süper Lig, Galatasaray ve Hatayspor'un karşı karşıya geleceği açılış maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldız hedefiyle sezonu galibiyetle açmak ve Süper Kupa'daki yenilgiyi telafi etmek istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği bu maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

CANLI İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

Maç Bilgileri:

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CANLI İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

CANLI İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

Şifresiz İzlenir Mi?

Bu karşılaşma beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olup, şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Taraftarlar, maçı izlemek için kanalın yayın paketine abone olmalıdır.

CANLI İZLE | GS-HATAYSPOR maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, tamamını, donmadan seyret! Galatasaray-Hatayspor canlı maç skoru...

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem D., Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson, Carlos