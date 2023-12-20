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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart gördü. Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı. Sahaya giren 1 taraftar gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 17:33
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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.

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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

Yaşanan arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.

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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi.

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Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.