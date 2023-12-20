Bursaspor-Diyarbekirspor maçında büyük kriz! 6 kırmızı kart! Seyirciler çıldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart gördü. Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı. Sahaya giren 1 taraftar gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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