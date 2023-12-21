Fred’in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan flaş açıklamalar

ÖMER ÜRÜNDÜL: DİRENÇLİ BİR RAKİPLE OYNAYINCA...



Kritik, tempolu, bol aksiyonlu ve son saniyelerde gerilimin üst sınıra yükseldiği maçta Fenerbahçe çok önemli üç puanın sahibi oldu. Ama derbi öncesi Fred'i kaybetti. Fenerbahçe maça atak ve hızlı başladı. Batshuayi önce net bir fırsatı kaçırdı. Ardından bir türlü hazır olmadığı için sezon başından beri göremediğimiz Cengiz kaliteli bir gole imza attı.