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Fred'in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar

Zorlu Kayserispor maçından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de moreller bozuk. Galatasaray derbisi öncesi kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fred, İsmail Kartal'ın keyfini kaçırdı. Saha içinde neden kırmızı görerek oyundan çıkarıldığı anlaşılamayan olay için Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:02
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Fred’in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan flaş açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de 7 gollü karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta çıkan kartları yorumlayan Toroğlu, Fred'in kırmızı kartıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte usta isimlerin tüm ifadeleri...

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Fred’in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan flaş açıklamalar

ÖMER ÜRÜNDÜL: DİRENÇLİ BİR RAKİPLE OYNAYINCA...

Kritik, tempolu, bol aksiyonlu ve son saniyelerde gerilimin üst sınıra yükseldiği maçta Fenerbahçe çok önemli üç puanın sahibi oldu. Ama derbi öncesi Fred'i kaybetti. Fenerbahçe maça atak ve hızlı başladı. Batshuayi önce net bir fırsatı kaçırdı. Ardından bir türlü hazır olmadığı için sezon başından beri göremediğimiz Cengiz kaliteli bir gole imza attı.

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Fred’in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan flaş açıklamalar
Sonra Batshuayi bulduğu pozisyonda farkı ikiye çıkardı. Artık her şey tozpembe gözükürken, defanstaki hata ile devre sonunda fark 1'e indi. Fenerbahçe ikinci yarı için büyük bir avantajı kaçırmıştı. Çünkü Kayseri fazla risk almadan beraberl-i ği arayacaktı. Ama Fenerbahçe ikinci yarının başında attığı golle farkı tekrar 2'ye çıkardı.
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Fred’in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan flaş açıklamalar
Aslında bu dakikadan sonra saha içi dengelerinin Fenerbahçe lehine gitmesi lazımdı. Kayseri'nin 2 gol atması gerçekten eleştirilecek bir durumdu. Durum çok tehlikeliydi, bozulan moralle risk alınacak, Kayseri'ye de istediği kontratak imkânları çıkacaktı ama beraberlikten kısa süre sonra tekrar Fenerbahçe öne geçti. Buna rağmen son dakikalar kâbus gibiydi.
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Fred’in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu’ndan flaş açıklamalar
Uzatmada son 2 dakika 9 kişiyle tamamlanabildi. Gelelim genel görüşlerime… Biraz dirençli bir rakip çıkınca Tadic'teki fiziki yetersizlik ortaya çıkıyor. Dün, performansı en düşük isimlerinden birisi de Szymanski'ydi. Batshuayi maç eksiğine rağmen flaş bir gün yaşadı ama bir sorun var.