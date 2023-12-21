21 Aralık 2023, Perşembe
Fred'in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar
Zorlu Kayserispor maçından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de moreller bozuk. Galatasaray derbisi öncesi kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fred, İsmail Kartal'ın keyfini kaçırdı. Saha içinde neden kırmızı görerek oyundan çıkarıldığı anlaşılamayan olay için Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:02
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