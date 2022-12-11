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Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğulmuştu. Son 2 maça yedek kulübesinden dahil olan ve tüm okları üzerine çeken Ronaldo, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan dünya yıldızı, Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 11.12.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 19:43
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Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi

Portekiz'in Fas'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından gözyaşlarına boğulan Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu.

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Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi

Portekiz'in futbol ikonu Ronaldo ilk kez konuştu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

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Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan dünya yıldızı, Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu söyledi.

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Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi

"Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere birçok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım" diyen Ronaldo şunları söyledi:

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Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi

"Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle sahada her şeyimi verdim.