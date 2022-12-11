11 Aralık 2022, Pazar
Ronaldo gözyaşları sonrası konuştu: Rüya sürerken güzeldi
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğulmuştu. Son 2 maça yedek kulübesinden dahil olan ve tüm okları üzerine çeken Ronaldo, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan dünya yıldızı, Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 11.12.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 19:43
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