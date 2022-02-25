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Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Son dakika haberine göre: Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Trabzonspor'un eski yıldızının da olduğu otobüste birçok futbolcunun yaralandığı olayda ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 09:54
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Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Trabzonspor'un eski yıldızının da olduğu otobüste birçok futbolcunun yaralandığı olay sonrası ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi akılalmaz bir olay yaşandı.

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Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Maçın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Bahia kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada takım otobüsünde bomba patladığını ve futbolcuların yaralandığını duyurdu.

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Brezilya’da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Bombanın araca çarpması sonrasında otobüsün camları kırıldı ve kırılan camların etrafa saçılmasından dolayı otobüstekiler yaralandı.