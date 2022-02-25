Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı! Kan donduran görüntüler...

Son dakika haberine göre: Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Trabzonspor'un eski yıldızının da olduğu otobüste birçok futbolcunun yaralandığı olayda ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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