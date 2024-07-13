Fenerbahçe Strasbourg maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KAMPIN SON GÜNÜNDE NELER BEKLENİYOR?

Fenerbahçe için bu maç, Avusturya'daki yoğun kamp programının son aşaması olacak. Maç sonrasında takım, sezon öncesi son değerlendirmeler için İstanbul'a dönüş yapacak. Mourinho ve teknik ekibi, şampiyonluk yarışında iddialı bir başlangıç yapabilmek için taktik ve strateji üzerine son düzenlemeleri yapacaklar.